Ticaret görüşmeleri umut verdi ancak belirsizlikler piyasaları etkilemeye devam ediyor

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta karışık bir seyir izlendi. ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine dair iyimserliğe rağmen yatırımcıların temkinli duruşu sürdü. Yeni haftada ise gözler, ABD'de açıklanacak kritik enflasyon verilerine çevrildi. Bu veriler, ülkedeki ekonomik gidişat hakkında daha net sinyaller verebilir.

Analistler, dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikileminin fiyatlamalar üzerindeki etkisini koruduğunu belirtirken, ABD'nin ticaret partnerleriyle yürüttüğü müzakereler piyasaların ana gündeminde kalmaya devam ediyor.

İsviçre’de başlayan ABD-Çin görüşmelerinde, ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer liderlik ediyor. Çin tarafını ise Başbakan Yardımcısı He Lifeng temsil ediyor. Görüşmeler öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisinin yüzde 145’ten yüzde 80’e indirilmesini teklif etti. Bu açıklama, müzakerelere yönelik umutları artırdı.

ABD tarafında ise Fed, faizleri beklentilere paralel olarak yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, büyük tarife artışlarının sürmesi halinde enflasyonun ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin ise yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.

New York borsasında ise geçtiğimiz hafta negatif bir seyir öne çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,47, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,16 geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4,39’a yükselirken, altının ons fiyatı yüzde 2,58 artışla 3.325 dolara çıktı.

Avrupa borsalarında da karışık bir tablo hakimdi. ABD ile İngiltere arasında imzalanan ilk ticaret anlaşması dikkat çekerken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın çelik, alüminyum ve otomotiv sektörlerine ilişkin tarife indirimlerini açıklaması olumlu karşılandı. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,25’e çekti.

Asya piyasaları ise ABD-Çin görüşmelerine ilişkin olumlu beklentilerle yükselişe geçti. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,83, Çin’de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 1,92 değer kazandı. Bölge yatırımcılarının, ABD'nin müzakereci tutumuna duyarlılığı sürüyor.

Ancak Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan askeri gerilim bölgeye dair risk algısını artırdı. Hindistan’ın füze saldırılarına karşılık Pakistan’ın 5 savaş uçağı düşürdüğünü iddia etmesi, bölgedeki jeopolitik tansiyonu yükseltti.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 2,43 artışla 9.390,51 puana yükseldi. Gelecek hafta açıklanacak mart ayı ödemeler dengesi verileri ve cari açık rakamları, yurt içi piyasaların odağında yer alacak.