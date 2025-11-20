Ticaret kısıtlamaları kargoya da yansıdı: Neredeyse sonlanacak!

DHL Express Türkiye CEO’su Volkan Demiroğlu, kargo sektörün mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Demiroğlu, küresel taşımacılık alanında maliyet baskılarının arttığını dile getirerek Türkiye’de de giderleri azaltmaya yönelik çeşitli adımlar attıklarını ifade etti.

Alışveriş limitleri satışları etkiledi

CNBC-e’ye konuşan Demiroğlu, yurt dışı alışverişlerde uygulanan limitin 1500 euro seviyesinden 30 euronun altına çekildiğini hatırlatarak, düzenlemenin şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

"3 bin adetten 30 adete kadar düştü"

Kamuoyunda “Temu kısıtlamaları” olarak bilinen uygulamanın bireysel ithalatı azaltmayı amaçladığını belirten Demiroğlu, düzenleme öncesinde bu kategoride günlük yaklaşık 3 bin gönderi işlediklerini, sonrasında ise işlemlerin günde 30 adede kadar düştüğünü aktardı.

Çin merkezli Temu’nun dünya çapında büyümesinde büyük rol oynadıklarını vurgulayan Demiroğlu, “Biz Türkiye’de Temu ile çalışmadık ama bu alanda ciddi bir miktarda kargo teslimi yapıyorduk” ifadelerini kullandı. Bu süreçten olumsuz etkilendiklerini kaydetti.

Demiroğlu, yakın dönemde Türkiye’de depo, transfer merkezi ve yeni şubeler için yatırımların devam edeceğini söyledi.