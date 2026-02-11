Ticaret satış hacmi Aralık’ta arttı, perakende güçlü seyrini korudu
TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi Aralık 2025’te yıllık yüzde 3,8 artarken, perakende satışlardaki yüzde 16,3’lük güçlü yükseliş iç talebin canlılığını ortaya koydu. Aylık bazda da artış sürerken, toptan ticaretteki toparlanma dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 artış gösterdi.
Alt kalemler incelendiğinde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yıllık bazda yüzde 3,0 yükseldi.
Perakende ticaret hacmi yüzde 16,3 arttı
Aynı dönemde toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,0 azalırken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 16,3 artış kaydetti.
Aylık bazda da artış dikkat çekti. Ticaret satış hacmi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 yükseldi.
Motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti ile onarımında satış hacmi aylık bazda değişim göstermezken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,8 arttı. Perakende ticaret satış hacmi ise aylık yüzde 1,7 artış kaydetti.