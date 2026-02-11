Ticaret satış hacmi Aralık’ta arttı, perakende güçlü seyrini korudu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 artış gösterdi.

Alt kalemler incelendiğinde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yıllık bazda yüzde 3,0 yükseldi.

Perakende ticaret hacmi yüzde 16,3 arttı

Aynı dönemde toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,0 azalırken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 16,3 artış kaydetti.

Aylık bazda da artış dikkat çekti. Ticaret satış hacmi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 yükseldi.

Motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti ile onarımında satış hacmi aylık bazda değişim göstermezken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,8 arttı. Perakende ticaret satış hacmi ise aylık yüzde 1,7 artış kaydetti.