Ticaret satış hacmi ve perakende satış hacmi mayısta arttı
TÜİK'in verilerine göre, ticaret satış hacmi 2025 Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 19,2 artarak güçlü bir yükseliş kaydetti. Hem toptan hem de perakende ticaret kalemlerinde çift haneli artışlar dikkat çekerken, aylık bazda ise genel ticaret hacmi yüzde 3,3, perakende satış hacmi ise yüzde 1,6 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı.
Buna göre, ticaret satış hacmi 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 17,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 20,2 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 17,7 arttı.
Ticaret ve perakende satış hacmi mayısta artı
Ticaret satış hacmi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 arttı.
Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,6 arttı.