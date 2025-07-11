Ticaret satış hacmi ve perakende satış hacmi mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 17,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 20,2 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 17,7 arttı.

Ticaret ve perakende satış hacmi mayısta artı

Ticaret satış hacmi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,6 arttı.