Ticaret savaşı büyüyor! Yüzde 100 vergi misillemesi

Güney Amerika’da ticaret gerilimi yeni bir boyuta ulaştı. Kolombiya, Ekvador’un ithalat vergilerini yüzde 100’e çıkarma kararına aynı sertlikte yanıt vereceğini açıkladı. Karar, iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkileri daha da gergin hale getirdi.

Kolombiya Ticaret Bakanı Diana Marcela Morales, Ekvador’dan ithal edilen ürünlere uygulanan verginin yüzde 30’dan yüzde 100’e yükseltileceğini duyurdu. Morales, diplomatik yolların denendiğini ancak sonuç alınamadığını vurguladı.

Kolombiya yönetimi, Ekvador’un attığı adımlara karşılık olarak tarifeleri eşitleme yoluna gittiğini belirtti. Bu kararın, ticari dengeleri koruma amacı taşıdığı ifade edildi.

Anlaşma ihlali iddiası

Kolombiya, Ekvador’un yeni vergi kararının bölgesel ticaretin temelini oluşturan Cartagena Anlaşması’na aykırı olduğunu savunuyor. Bu kapsamda hukuki sürecin başlatıldığı açıklandı.

Gerilim sadece ticaretle sınırlı değil

İki ülke arasındaki kriz yalnızca ekonomik alanda değil, diplomatik cephede de derinleşiyor. Karşılıklı büyükelçilerin geri çağrılması, ilişkilerdeki gerilimin boyutunu gözler önüne serdi.

Liderler arasında sert polemik

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa arasında sınır güvenliği ve uyuşturucu ile mücadele konularında sert tartışmalar yaşanıyor.

Ticaret gerilimi, Ekvador’un Şubat ayında vergileri artırmasıyla başladı. Kolombiya ise buna elektrik ihracatını durdurarak karşılık verdi.

Ekvador da Kolombiya petrolünün taşınma ücretlerini ciddi oranda artırarak yeni bir misilleme yaptı. Uzmanlar, sürecin bölgesel ticareti olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.