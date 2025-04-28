Ticaret savaşı enerjiye sıçradı! Çin, ABD'den doğalgaz alımını durdurdu

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının etkileri enerji sektörüne de yansıdı. Nakliye verilerine göre, Pekin yönetimi ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımını tamamen durdurdu.

En son gemi 6 Şubat'ta ulaştı

Emtia veri firması Kpler’in gemi takip kayıtlarına göre, son olarak Teksas’taki Corpus Christi limanından yola çıkan bir LNG gemisi 6 Şubat'ta Çin'in Fujian eyaletindeki Zhangzhou tesisine ulaştı. Bu sevkiyatın ardından Çin, ABD’den yeni bir LNG kargosu almadı.

Alıcılar alternatif kaynaklara yöneldi

Uzmanlar, ticaret geriliminin taşıma maliyetlerini artırdığına ve Çinli alıcıları alternatif kaynaklara yönelttiğine dikkat çekiyor.