Ticaret savaşı petrolü vurdu! Fiyatlar son dört yılın en düşük seviyesinde

Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatları, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Brent tipi ham petrol ve ABD Batı Teksas (WTI) petrolü, ticaret savaşı kaynaklı talep daralması endişeleri ve arzın artmaya devam etmesiyle sert bir şekilde düştü.

Brent vadeli işlemleri, seans içinde 2,5 dolar (yüzde 3,98) kayıpla 60,32 dolara kadar gerilerken, WTI ham petrolü ise yüzde 4,3’lük düşüşle 57 dolar seviyesine indi. Böylece her iki petrol türü de, son dört yılın en düşük düzeyine inmiş oldu.

Ticaret savaşı fiyatları ezdi

Fiyatlardaki bu keskin düşüşün ardında, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifelerini açıklaması ve buna karşılık Çin’in agresif misilleme politikaları yer alıyor. Küresel ölçekte bir ticaret savaşının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağına ve enerji talebini baltalayacağına yönelik beklentiler, yatırımcıları tedirgin ediyor.

“Anlaşma umutları azaldı”

Petrol piyasalarının önde gelen analiz şirketlerinden Rystad Energy'nin emtia piyasaları başkan yardımcısı Ye Lin, şu değerlendirmede bulundu:

"Çin'in agresif misillemesi, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında hızlı bir anlaşma şansını azaltıyor ve dünya genelinde artan ekonomik durgunluk korkularını tetikliyor. Eğer bu ticaret savaşı uzun sürerse, Çin'in petrol talebindeki artışın 50 bin ila 100 bin varil arasında riske girmesi muhtemel."

Ancak Ye Lin, Çin’in iç talebi artırmaya yönelik güçlü teşvik paketlerinin, bu olumsuz tabloyu kısmen dengeleyebileceğini de sözlerine ekledi.

Arz fazlası da baskı kuruyor

Öte yandan, küresel petrol üretiminde yaşanan artış da fiyatlardaki düşüşü derinleştiren bir diğer etken olarak öne çıkıyor. Özellikle ABD’nin kaya petrolü üretimindeki artış ve OPEC dışı üreticilerin yüksek üretim kapasiteleri, piyasadaki arz fazlası endişelerini canlı tutuyor.

Ekonomik görünümün bozulduğu bu dönemde, gözler OPEC+ ülkelerinin olası müdahale adımlarına çevrilmiş durumda. Ancak kısa vadede fiyatlar üzerindeki baskının sürebileceği belirtiliyor.