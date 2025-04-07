Ticaret savaşı piyasaları vurdu: Küresel endeksler çakıldı!

ABD'nin Çin başta olmak üzere pek çok büyük ticaret ortağına yüksek tarifeli yeni gümrük vergileri uygulamaya başlamasının ardından, Asya ve Avrupa borsalarıyla birlikte ABD vadeli endeksleri de sert kayıplar yaşadı.

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,69, S&P 500 yüzde 3,47 ve vadeli Nasdaq 100 yüzde 4,36 düşüş kaydetti. Avrupa'da ise FDAX yüzde 4, Eurostoxx 500 yü,de 3,56 ve FTSE 100 yüzde 2,55 kayıp yaşadı.

Asya'da piyasalar altüst

Asya'da tarifelerin etkisi ile piyasalar altüst oldu. Japonya borsasında Nikkei endeksi satış dalgası nedeniyle neredeyse yüzde 9 değer kaybederken Nikkei 225 Endeksi, sabah saatlerinde yüzde 8,8’e kadar gerileyerek 30.792,74 puana indi. Böylece endeks Ekim 2023’ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Topix Bankacılık Endeksi de gün içinde yüzde 17,3’e kadar düşüş gösterdi. Son üç işlem gününde Japon bankacılık sektörü, toplam piyasa değerinin yaklaşık yüzde 25’ini kaybetti.

Trump’ın piyasadaki çöküşe rağmen geri adım atmaması ve Beyaz Saray’dan gelen sert açıklamalar, yatırımcıların hafta sonu 'sakinleşme' umudunu kırarak yerini belirsizlik ve panik havasına bıraktı.

'50'den fazla ülke müzakere için başvurdu'

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, yeni vergilerin kalıcı olacağına dair mesajlar verirken Hazine Bakanı Scott Bessent ise “50'den fazla ülke müzakere için başvurdu ancak bu kısa sürede çözülecek bir mesele değil.” açıklamasını yaptı.

Bu gelişmelerle birlikte geçtiğimiz cuma günü Dow Jones, 2.231 puanlık düşüşle tarihî bir kayıp yaşadı. S&P 500, Mart 2020’den bu yana en kötü günüyle yüzde 6 değer kaybetti. Nasdaq Bileşik, iki günde yüzde 12’lik düşüşle ayı piyasasına girdi.

Ekonomistler ise bu ticaret politikalarının sadece kısa vadeli volatilite değil, aynı zamanda stagflasyon ya da resesyon riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.

S&P 500'ün yıl sonu tahminleri revize edildi

Öte yandan RBC, Goldman Sachs, Barclays gibi devler S&P 500 için yıl sonu tahminlerini aşağı çekti.

Evercore ISI da hedefini 6.800’den 5.600 puana indirdi. Evercore ISI Baş Hisse Senedi Stratejisti Julian Emanuel, “Belirsizlik, güveni zedeliyor; yumuşak verilerden sert resesyon sinyallerine geçiş olabilir.” dedi.