Ticaret savaşı resmen başladı: ABD Başkanı Donald Trump'tan 3 ülkeye yeni gümrük vergisi!

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaret politikalarında önemli bir adım atarak Kanada ve Meksika’ya yüzde 25, Çin’e ise yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu yeni vergiler, Trump’ın başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak’tan bu yana aldığı en sert ticaret önlemleri arasında yer alıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni gümrük vergilerinin bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti. Leavitt, özellikle Çin’e yönelik yüzde 10’luk verginin, “milyonlarca ABD’linin ölümüne neden olan yasadışı fentanil ticaretiyle mücadele” amacı taşıdığını vurguladı.

Trump yönetimi, Avrupa Birliği’ne yönelik olası gümrük vergileri konusunda ise henüz kesin bir karar vermiş değil. Leavitt, AB’ye uygulanacak verginin tek tip mi yoksa her ülke için farklı mı olacağına dair soruları yanıtsız bıraktı. Bu durum, ABD-AB ticari ilişkilerinde belirsizliğin devam etmesine yol açıyor.

Öte yandan Trump, BRICS ülkelerine de sert bir uyarıda bulundu. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkelerinin ortak bir para birimi oluşturma girişimlerinden vazgeçmeleri gerektiğini belirten Trump, aksi takdirde yüzde 100 gümrük vergisiyle karşılaşacaklarını ifade etti.

Bu gelişmeler, küresel ticaret dengeleri üzerinde büyük bir etki yaratabilirken, ABD’nin ticaret savaşlarındaki yeni stratejisi, uluslararası piyasalar tarafından yakından izleniyor.