'Ticaret savaşı'nda yeni cephe! Trump’tan Avrupa içkilerine ağır vergi tehdidi: Binlerce kişi işsiz kalabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’nden (AB) ithal edilen tüm alkollü içeceklere yüzde 200 gümrük vergisi getirme tehdidinde bulundu. Bu açıklama, ABD-AB arasındaki ticaret gerilimlerini yeniden alevlendirdi.

Donald Trump: "AB, Amerikan viskilerine vergiyi kaldırmalı"

Trump, AB’nin Amerikan viskilerine yüzde 50 ek vergi koyma planına sert tepki göstererek, bu vergiyi “kötü niyetli” olarak nitelendirdi. AB’yi “düşmanca ve istismar edici” bir yapı olarak tanımlayan Trump, Avrupa’nın ABD yapımı viskilere uyguladığı ek vergiyi kaldırmasını talep etti.

AB ve ABD arasında müzakereler başlıyor

AB Komisyonu sözcüsü, taraflar arasında görüşme yapılması için hazırlıkların sürdüğünü açıklarken, AB Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič’in ABD’li yetkililerle temas kurduğu bildirildi.

AB'nin alkollü içecek ihracatı tehlikede

Avrupa Birliği, her yıl ABD’ye yaklaşık 4,5 milyar euro (4,89 milyar dolar) değerinde şarap ihraç ediyor. Avrupa Şarap Üreticileri Birliği (Comité Européen des Entreprises Vins) Genel Sekreteri Ignacio Sánchez Recarte, Trump’ın vergi tehdidinin sektöre büyük zarar vereceğini ve binlerce kişinin işsiz kalabileceğini söyledi.

Recarte, “Bu kadar şarabı satacak başka bir pazar yok” diyerek tarafları ticaret savaşından alkollü içecekleri çıkarmaya çağırdı.

Piyasalara etkisi: Borsalar düşüşte

Trump’ın vergi resti, küresel finans piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu.

* S&P 500 endeksi yüzde 1,4,

* Dow Jones yüzde 1,3,

* Nasdaq yüzde 2 değer kaybetti.

Avrupa borsaları da benzer şekilde geriledi.

* Almanya DAX yüzde 0,5,

* Fransa CAC 40 yüzde 0,6 düştü.

* Fransız içki devi Pernod Ricard hisseleri yüzde 4, LVMH’nin Hennessy konyak ünitesi ise yüzde 1,1 kayıp yaşadı.

Beyaz Saray yetkilileri, ticaret savaşının sorumluluğunu AB’ye yüklerken, Avrupa'nın ABD'ye yönelik misilleme hamlelerinin “haksızlık” olduğunu savundu.

ABD ve AB arasındaki bu yeni ticaret geriliminin nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki müzakerelerle şekillenecek.