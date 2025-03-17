Ticaret savaşları altını destekliyor! UBS, fiyat hedefini artırdı

UBS Group AG, küresel ticaret savaşlarının giderek derinleşmesi ve ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte altın fiyat tahminini yükselten en son banka oldu.

UBS analistleri Wayne Gordon ve Giovanni Staunovo tarafından hazırlanan yeni rapora göre, banka önümüzdeki dört çeyrek boyunca ons altının 3.200 dolardan işlem göreceğini öngörüyor. Daha önce 3.000 dolar olarak belirlenen tahminin yukarı yönlü revize edilmesi, altının belirsiz dönemlerde bir değer saklama aracı olarak önemini koruduğunu gösteriyor.

UBS’in güncellenen tahmini, küresel ekonomiye dair artan risklerin altına olan talebi daha da güçlendireceğini işaret ediyor. Analistler, özellikle ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin ve jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdiğini belirtiyor.

Diğer bankalar da tahminlerini revize ediyor

UBS'in yanı sıra diğer büyük finans kuruluşları da altın fiyatlarına dair beklentilerini yukarı yönlü güncellemeye devam ediyor. Macquarie Group, ons altının ikinci çeyrekte 3.500 dolara ulaşmasını beklerken, BNP Paribas SA da ortalama fiyatların 3.000 doların çok üzerinde olacağını tahmin ediyor.

Son dönemde küresel merkez bankalarının altın alımlarını artırması, artan enflasyon riskleri ve merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizlikler, altının yükselişini destekleyen faktörler arasında gösteriliyor. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının seyrini belirleyecek olan küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyor.