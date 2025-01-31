Ticaret savaşları kapıda! AB'nin çıkış yolu Türkiye mi? Eski AB Başekonomisti'nden Brüksel'e çağrı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerini artırma söylemleri, Avrupa Birliği’nde (AB) endişeleri artırdı. Özellikle ABD’nin Avrupa’dan ithal edilen ürünlere yüzde 10 ila yüzde 20 arasında ek vergi koyma ve otomobillere yüzde 100 gümrük vergisi getirme tehdidi, Brüksel’in nasıl bir yol izleyeceği konusunda tartışmaları alevlendirdi.

AB Komisyonu'nun eski başekonomistlerinden, Almanya Rhine-Waal Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Alkaş, Trump döneminde AB-ABD ilişkileri, AB’nin ekonomik politikaları ve Türkiye ile ilişkilerin geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"AB de gümrük vergileri uygulamak zorunda kalacak"

Trump’ın AB’ye karşı her zaman mesafeli durduğunu ve bir bütün olarak AB’yi büyük bir güç olarak görmediğini belirten Alkaş, Trump’ın birlik yerine İtalya ve Macaristan gibi ülkelerle bireysel ilişkiler geliştirmeyi tercih ettiğini söyledi.

Alkaş, Trump’ın gümrük vergilerini artırma tehdidinin pazarlık stratejisi olduğuna dikkat çekerek, "Trump önce maksimumu ister, sonra makul olanla razı olur. Ancak ABD gerçekten gümrük vergilerini artırırsa, AB de buna karşılık vermek zorunda kalacaktır" dedi. AB'nin 500 milyonluk büyük bir pazar olduğunu vurgulayan Alkaş, ticaret savaşlarının her iki tarafı da olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

"Türkiye, AB için stratejik bir ortak haline geldi"

Trump’ın politikalarının AB’yi alternatif ticari ve ekonomik ortaklar aramaya yönelteceğini belirten Alkaş, bu noktada Türkiye ile daha güçlü ilişkiler kurmanın Brüksel için büyük bir avantaj sağlayacağını söyledi.

"Türkiye, en zor dönemlerde bile büyüme kaydedebilen bir ülke. Son yıllarda Almanya’ya kıyasla çok daha hızlı büyüyor. AB de bunun farkında. Türkiye artık AB'ye yük olacak bir ülke değil, aksine katkı sunabilecek bir ekonomik güce sahip."

Alkaş, Ukrayna’nın AB’ye üyeliğinin ekonomik ve stratejik açıdan büyük bir risk taşıdığını da belirterek, "Türkiye’nin AB’ye sağlayacağı fayda, Ukrayna’dan birkaç kat daha fazla olacaktır" dedi.

"Yeşil dönüşüm Avrupa ekonomisini çökertti"

AB’nin son yıllarda çevre politikalarına "kraldan çok kralcı" bir yaklaşım sergilediğini ifade eden Alkaş, bunun ekonomik büyümeye zarar verdiğini söyledi.

"Aşırı regülasyonlar ve yüksek enerji fiyatları, şirketlerin rekabet gücünü azaltıyor. Avrupa ekonomisi şu an fazla büyüyemiyor çünkü sanayisizleşme (deindustrialization) ve büyüme kaybı (degrowth) sürecine girildi."

Alkaş, Brüksel’in çevre politikalarını makul seviyeye çekmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hem yüksek büyüme hem de aşırı çevre hassasiyetiyle ilerlemek mümkün değil" dedi.

"Rusya uzun vadede AB ile iş birliği yapmak zorunda kalacak"

ABD ile yaşanan gerilimlerin, AB’nin Asya ve Güney Amerika ülkeleriyle yeni ittifaklar kurmasını gerektirdiğini belirten Alkaş, BRICS ülkeleriyle ticari iş birliklerinin artırılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Alkaş, AB’nin uzun vadede Rusya ile de ilişkilerini normalleştirmek zorunda kalacağını belirterek, "Avrupa, Rusya’yı ekonomik ve stratejik açıdan dışlayarak uzun vadeli bir barış mimarisi kuramaz. ABD-Çin rekabetinin arttığı bu dönemde AB, kendi çıkarlarını korumak için Rusya ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacaktır" dedi.