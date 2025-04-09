Ticaret Savaşları kızışıyor: AB'den ABD'nin gümrük tarifelerine 21 milyar Euroluk misilleme!

Avrupa Birliği'nden ABD’nin uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine yanıt gecikmedi.

AB, 20 milyar euroyu aşan "misilleme düzenlemelerini" onayladı. Yeni düzenlemeyle birliktede bazı Amerikan ürünlerine 15 Nisan’dan itibaren ek vergiler getirilecek.

Listede hangi ürünler var?

Avrupa Birliğin 27 üyesi, bugün gerçekleştirilen oylamada, Amerikan ürünlerine uygulanacak misilleme vergileri listesinin son halini kabul etti.

Birlik tarafından onaylanan listede, ABD menşeli soya fasulyesi, portakal suyu, dana eti ve çeşitli sanayi ürünleri yer alıyor.

Söz konusu ürünlerin toplam değeri 2024 yılında 21 milyar Euro civarındaydı.

İlk taslakta burbon viski de yer alıyordu. Ancak Birlik, viskiyi listeden çıkarıttı.

ABD Başkanı Donald Trump, viskinin taslağa alınmasına sert tepki göstermiş ve karşılık olarak AB’den alkollü içeceklere yüzde 200 vergi getireceğini ifade etmişti.

Yeni düzenleme ne zaman başlayacak?

AB'nin ABD'ye uygulayacağı yeni düzenlemenin bu yıl üç aşamadan oluşacağı öğrenildi.

İlk uygulama 15 Nisan'da yürürlüğe girecek ve vergilerin diğer kısmı 16 Mayıs'tan itibaren uygulanacak. Soya fasulyesi ve fındık gibi diğer bazı ürünlere uygulanan ithalat vergileri ise 1 Aralık'ta başlayacak.

"Müzakereye açığız" mesajı

Avrupa Komisyonu, söz konusu hamleyle ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı gümrük vergilerine doğrudan karşılık verildiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “ABD tarafı adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul ederse, bu karşı tedbirler her an askıya alınabilir” ifadeleri kullanıldı.

Gümrük vergileri yürürlüğe girdi

ABB tarafından bugünden itibaren AB ülkelerinden çelik, alüminyum ve otomobil ithalatına yüzde 25, bazı ürünlerde ise yüzde 20 oranında gümrük vergileri getirildi.

AB'nin metal ihracatının hacmi 2024 yılında 26 milyar Euroydu.