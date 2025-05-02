Ticaret savaşları küresel büyümeyi vurdu! S&P çoğu ülke için tahminlerini revize etti

S&P Global Ratings, ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Kurtuluş Günü” olarak adlandırılan gümrük tarifeleri sonrası küresel ekonomideki belirsizliklerin, birçok ülke için büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesine neden olduğunu duyurdu. Kuruluş, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,7, 2026’da yüzde 2,9, 2027’de yüzde 3,3 ve 2028’de yüzde 3,2 oranında büyümesini öngörüyor.

S&P açıklamasında, “ABD ticaret politikasındaki sismik ve belirsiz değişim, piyasaları sarstı ve küresel bir ekonomik yavaşlama hayaletini ortaya çıkardı. Sonuç olarak, makro görüşümüzü güncelledik” ifadelerine yer verdi.

"ABD’de bir resesyon öngörmüyoruz"

Çoğu ülkenin GSYH büyüme beklentilerini aşağı çektiklerini belirten ekonomistler, ABD için ise enflasyon tahminlerinin yükseltildiğini belirtti. S&P, "Büyümede önemli bir yavaşlama görüyoruz, ancak bu noktada ABD’de bir resesyon öngörmüyoruz" açıklamasında bulunurken ABD’nin yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,9’a gerileyeceğini ve teknik resesyon sınırına yaklaşacağını aktardı.

Kuruluş, ABD’nin önümüzdeki iki yılda yaklaşık 60 baz puanlık bir büyüme kaybı yaşayacağını, bunun üçte ikisinin ise 2025’te gerçekleşeceğini öngörüyor.

Euro Bölgesi tahmini

S&P ayrıca, Euro Bölgesi için 2025-2026 büyüme tahminini yüzde 0,2 aşağı çekti. Avrupa’nın ihracatına yönelik ilave vergilerin bölge ekonomisini yüzde 0,4 oranında küçültebileceği ifade edildi.

Asya-Pasifik bölgesinde öngörüler

Asya-Pasifik bölgesinde Çin’in büyüme tahmini 2025-2026 için yüzde 0,7 puan düşürülürken, Asya-Pasifik bölgesive Hindistan’da yüzde 0,2 ila yüzde 0,4 arasında bir gerileme beklendiği kaydedildi. Gelişmekte olan piyasalarda ise özellikle dış ticarete açık Malezya, Vietnam, Tayland ve Singapur gibi ülkelerin yıllık büyümesinde yüzde 0,5 ile yüzde 1 arasında düşüş olacağı tahmin edildi.

S&P, "Korumacı politikaların arttığı bir senaryoda kazanan olmadığını yineliyoruz" açıklamasında bulundu.