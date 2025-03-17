'Ticaret savaşlarında transatlantik cephesi': ABD-AB arasında 9,5 trilyon dolarlık ticari ilişki tehlikede

ABD ile Avrupa Birliği arasında artan ticaret savaşı endişesi, iki taraf arasındaki yaklaşık 9,5 trilyon dolarlık ticari ilişkiyi tehdit ediyor. Avrupa'da faaliyet gösteren Amerikan şirketlerini temsil eden Avrupa Birliği Amerikan Ticaret Odası (AmCham EU), artan gümrük vergilerinin, yalnızca vergilendirilen malların satışını değil, çok daha büyük ölçekli ekonomik ilişkileri de tehlikeye atabileceğini vurguladı.

AmCham EU tarafından yayımlanan rapora göre, ABD ile Avrupa arasındaki iki yönlü mal ticareti 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 1,3 trilyon dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Hizmet ticaretinin toplam hacmi ise 750 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Ancak en büyük riskin, transatlantik yatırımlar üzerinde olduğu ifade edildi. Rapora göre, Avrupa'nın ABD'deki iştiraklerinin satışları 3,5 trilyon doların üzerindeyken, ABD'nin Avrupa’daki iştirak satışları 4 trilyon doları aştı.

AmCham AB İcra Kurulu Başkanı Malte Lohan, “Mal ticareti akışındaki hasar zaten endişe verici. Ancak asıl tehdit, bu zararın diğer ekonomik alanlara da sıçraması” ifadelerini kullandı.

Raporda, Avrupa'ya dünyanın geri kalanından gelen Amerikan doğrudan yabancı yatırımının oranının daha fazla olduğu ve Avrupalı firmaların ABD'ye yapılan küresel yatırımların yaklaşık üçte ikisini oluşturduğu vurgulandı.

Johns Hopkins Üniversitesi öğretim üyesi ve raporun yazarlarından Dan Hamilton ise “Kısasa kısas” gümrük tarifesi tehditlerinin, doğrudan ticaretin ötesinde etkiler doğurabileceğine dikkat çekti. Hamilton, “AB, ABD’nin hizmet ticaretinde elde ettiği fazlaya misilleme olarak hizmetleri vergilendirebilir. Bu da Atlantik ötesi ticari ilişkilerde zincirleme olumsuzluklara yol açar” dedi.

Hamilton, artan gümrük tarifelerinin Avrupa'da üretilen parçaların ABD'deki fabrikalara gönderilmesini zorlaştırabileceği gibi, diğer ülkelerden gelen karşı tarifelerin de ABD menşeli ürünlerin ihracatını güçleştirebileceğini belirtti. Ayrıca, bu tür politik belirsizliklerin, şirketlerin Atlantik ötesi yatırım planlarını askıya almasına yol açabileceği vurgulandı.

Raporda yer alan değerlendirmelere göre, transatlantik ekonomik ilişkiler yalnızca ticaretle sınırlı değil ve olası bir ticaret savaşının etkileri, yatırım, üretim ve hizmet sektörlerinde de hissedilecek. Hamilton, “Ticaret alanındaki çatışmanın dalgalanma etkileri ticaretle sınırlı kalmayacaktır” uyarısında bulundu.