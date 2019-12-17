Ticaret savaşlarında yeni cephe: Avrupa
ABD, ilave gümrük vergisi uyguladığı Avrupa menşeli ürünler listesini genişletmeyi planlıyor. Öte yandan Almanya’da yürürlüğe girecek yeni 5G yasası, Huawei nedeniyle Çin’i kızdırdı, yasa geçerse Alman otomobiller üzerinden misilleme gelebilir.
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