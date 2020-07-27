Ticaret sicillerinde ‘elektronik devrim'

27 Temmuz 2020

DÜNYA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, altyapısı tamamlanan elektronik sistem ile; Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından yapılan tescillerin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine gönderiminin elektronik ortamda olacağını ve en geç 2 saat içinde yayımlanacağını açıkladı. Pekcan 124 Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde uygulamanın devreye alındığını ve yakın zamanda tüm müdürlüklerde hayata geçirileceğini bildirdi.

Ruhsar Pekcan, bakanlık hizmetlerinin sayısallaştırılması yönünde çok sayıda girişim başlattıklarını hatırlatarak, hızlı, kolay ve verimli hizmet için yeni projeler üzerinde çalışıldığını ifade etti. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nin (MERSİS), kamudaki sayısal dönüşüme katkı veren en önemli sistemlerden biri olduğunu bildiren Pekcan, MERSİS’in 45 farklı kurumla anlık olarak veri paylaştığını ve entegre olarak çalıştığını ifade etti.

Ticari faaliyet hızlanacak

MERSİS altyapısı ile ticaret sicili işlemlerinde, ticaret siciline elektronik gönderimin de uygulamaya alındığını belirten Ruhsar Pekcan şu bilgiyi verdi:

“Ticaret sicili işlemlerinde, tescile ilişkin ilanlar fiziki olarak (posta veya kargo ile) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne gönderilmekte, bu durum maliyet ve zaman kaybına neden olmaktaydı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yürütülen ortak çalışma sonucunda MERSİS ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Bilgi Sistemi entegrasyonu sağlanmıştır. Buna göre, Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından yapılan tescillere ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne artık elektronik ortamda gönderilebilecek ve en geç iki saat içerisinde yayımlanabilecek. Söz konusu ilanlara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin internet sayfası üzerinden ulaşılabilecek. Böylece ticari faaliyetler hız kazanacak. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan ve 124 Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde devreye alınan söz konusu uygulama kısa sürede tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerinde hayata geçirilecek.”

Büyük kentler öncü oldu

Bakan Pekcan, MERSİS üzerinden ticaret siciline ilişkin bilgilere kolay erişimin sağlandığını hatırlatarak, uygulanmaya başlanan elektronik belge ile Ticaret Sicili Müdürlüklerince verilen tüm belgelerin, ödeme aşamaları da dahil olmak üzere, tamamen elektronik ortamda MERSİS üzerinden temin edilebilmesinin sağlandığını belirtti. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Ticaret Sicili Müdürlükleri başta olmak üzere toplam 40 ticaret sicili müdürlüğünde belgelerin tamamen elektronik ortamda talep edilebildiğini ve alınabildiğini kaydetti.

Tüketici hakem heyetleri tebligatı elektronik yapacak



Tüketici şikayetlerinin görüldüğü Tüketici Hakem Heyetleri tebligatlarının elektronik ortamda yapılması için çalışma yapıldığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; TÜBİS ile Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ve Kamu Alacakları Tahsilatı Platformu (KATP) bilişim sistemleri arasında kurulan entegrasyonlardan sonra, 23 Haziran 2020 tarihinde TÜBİS ile Kurumsal Elektronik Tebligat Sistemi (KETSİS) arasında entegrasyon kurularak kullanıma açıldığı bildirildi.