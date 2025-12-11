Ticaret ve perakende satış hacminde artış
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2025'e ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,4 , perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 15,0 artış kaydetti. Aylık bazda ise ticaret satış hacmi yüzde 3,6 azalırken perakende satış hacmi yüzde 0,2 arttı.
TÜİK verilerine göre, ticaret satış hacmi 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,0 arttı.
Ticaret satış hacmi aylık ekimde azaldı
Ticaret satış hacmi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 arttı.