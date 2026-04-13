Ticaret ve perakende satış şubatta arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı ticaret ve perakende satış hacmine ilişkin son verileri yayımladı. Buna göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 4,0, perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 15,6 arttı.
Ticaret satış hacmi 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 arttı.
Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,6 arttı.
Aylık bazda düşüş
Ticaret satış hacmi 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı.
Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 azaldı.