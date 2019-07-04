Ticarette ‘Bereketli Hilal’ atağı
İstanbul Ticaret Odası, Batı ve Ortadoğu uygarlıklarının doğduğu bölge olan ve Bereketli Hilal olarak bilinen bölgenin iki önemli noktasını, Bağdat ve Amman’ı yakın markaja aldı...
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