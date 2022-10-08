Ticari Alacak Sigortası Sistemine reasürans desteği kararı

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, reasürans desteği bölümünde 1'inci maddenin 1'inci fıkrasında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistem kapsamında 1 Nisan 2022-31 Mart 2023 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar/prim oranı; sistemin işletilmesini teminen 3 Haziran 2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde görevlendirilen Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği devlet tarafından taahhüt edildi.

Söz konusu maddenin 2'nci fıkrasında reasürans desteği için uygun bedel, ilgili dönemde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin binde 5’i olarak, devlet desteğinin gerekli olacağı hasar/prim oranına ulaşılması durumunda, ilgili dönemde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin yüzde 1,5’i olarak belirlendi.

Reasürans desteği ihtiyacının ortaya çıkması durumunda kararın reasürans desteğini düzenleyen maddeye göre hesaplanan tutar, Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Merkeze ödenecek.

Reasürans desteğini düzenleyen 1'inci maddenin 2'nci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler, en geç ilgili dönemin sonunu takip eden bir ay içinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından Bakanlığın ilgili hesabına ödeme yapılacak.

Merkezin görev ve sorumluluklarının belirlendiği bölüme bakıldığında, 1'inci maddenin 2'nci fıkrasında belirtilen tutarların doğru bir şekilde hesaplanmasından, Bakanlığa bildirilmesinden ve gerekli olması halinde Bakanlığa eksiksiz bir şekilde ödenmesinden Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin sorumlu olduğu, ayrıca Merkez'in, devlet tarafından 1'inci maddede belirtilen dönemde taahhüt edilen reasürans desteği tutarının azaltılmasına yönelik reasürans anlaşması yapmaya yetkili olduğu görüldü.

1 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe giren bu kararın hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütüyor.