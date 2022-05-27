Ticari alacak sigortasında şartlar değişti: KOBİ'ler için ciro sınırı 250 milyon lira

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistemin işleyişine ilişkin tebliğde düzenlemeler yapıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ilgili tebliğde düzenlemeler yapan tebliğiyle, devlet destekli ticari alacak sigortası şartları arasında yer alan KOBİ'lerin sağlaması gereken ciro şartı 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarıldı.

Düzenlemeyle, kapsam dahilindeki KOBİ'lerin, satış vadesinin sözleşme veya fatura üzerinde belirtildiği satışları da alacak sigortasıyla teminat sağlanacak satışlar arasına eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, sigorta prim hesabında ilgili KOBİ'nin son mali yıldaki vadeli satışlarından elde ettiği cirosunun tamamına yönelik beyanı esas alınacak. Prim tutarının ödenmesinde taksit sayısı da 3'ten 5'e çıkarıldı.

Sigortada net prim ve azami teminat tutarının vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak üzere hesaplanmasına ilişkin tabloya da ciro şartının artırılmasına yönelik hüküm paralelinde 175-250 milyon TL katı eklendi.

Buna göre net prim ve azami teminat tutarı; elde edilen vadeli 175 milyon TL ile 250 milyon TL arasındaki ciroda; 120 güne kadar vadeli satışlar için %0.20, 180 güne kadar vadeli satışlar için %0.26, 240 güne kadar vadeli satışlar için %0.32, 360 güne kadar vadeli satışlar için de %0.47 olarak belirlendi.

Tebliğde ciroya göre alıcı başına azami kredi limitini belirleyen tabloda da düzenleme yapıldı ve söz konusu kredi limitleri %50 oranında artırıldı. Bu tabloya da ciro şartının artırılmasına paralel olarak 175 milyon TL - 250 milyon TL katı eklendi ve bu ciroda alıcı başına sağlanacak azami kredi limiti 1 milyon TL olarak tespit edildi.

Tebliğde yapılan değişiklikle, basit usul dışındaki vergi mükellefleri tebliğle teminat sağlanacaklar kapsamından çıkarıldı. Buna yönelik risk değerlendirmesinin yapılabilmesi için işletmenin yurt içinde kurulu bulunması şartı getirildi.

Düzenlenen sigorta sözleşmeleri için 17 olarak belirlenen prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı da %17 olarak yeniden tespit edildi.