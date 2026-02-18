Google Haberler

Ticari defterlerin kapanış onayı süresi uzatılabilecek

Ticari defterlerin kapanış onayına ilişkin sürenin uzatılabilmesine imkan tanındı.

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak defter türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte kapanış onayına ilişkin süreyi ikişer ay olmak üzere iki defa uzatmaya yetkili kılındı.

Süre uzatımı Ticaret Bakanlığının internet sitesi aracılığıyla duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
