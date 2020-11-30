Ticari elektronik iletilerde onay yükümlülüğü ertelendi

Ticaret Bakanlığı, bazı sektörlerden gelen talep üzerine, hizmet sağlayıcıların ticari elektronik ileti sistemine kaydolmaları için gerekli süreleri uzattı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcıların İleti Yönetim Sistemine (İYS) kaydolmaları ve ticari elektronik ileti onaylarını aktarmaları gereken son tarih 1 Aralık 2020 olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, COVID-19 salgınının günlük hayatta olumsuz etki yaptığı kaydedilerek iş süreçlerinde aksamalar yaşandığı vurgulandı ve

“Bu kapsamda, hizmet sağlayıcısı farklı sektörlerde bulunan işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından İYS’ye ilişkin tarihlerin ertelenmesi talepleri Bakanlığımıza iletilmiştir. Bakanlığımızca bu talepler dikkate alınarak işletmelerimizi mağdur etmemek amacıyla hizmet sağlayıcıların İYS’ye kaydolma ve onay yükleme tarihi ertelenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Buna göre, 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Aralık 2020 tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Şubat 2021’e ertelendi.

Bu rakamların altında ticari elektronik ileti onayı alan hizmet sağlayıcılar için ise onay yükleme son tarihi 31 Mayıs 2021’e bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021’e ertelendi.