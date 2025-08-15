Ticari gayrimenkul fiyatları ikinci çeyrekte yüzde 6,9 arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ikinci çeyrek döneme ilişkin "Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi" raporunu yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,1 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,6 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 3,3 oranında azaldı.

Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 2,4 oranında geriledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki artışlar

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 6,8, 9,5 ve 8,5 oranlarında artış gösterdi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 25,9, 35,6 ve 38,6 oranlarında arttı.