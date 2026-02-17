Ticari gayrimenkulde 10 yılın şampiyonu belli oldu: Bu şehir yüzde 2 bin 548 getiri sağladı

Türkiye’de yalnızca konut, arsa ve tarla değil; mağaza, ofis ve dükkân gibi “ticari” gayrimenkullere yönelen yatırımcılar da dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 30,9 artış kaydetti.

Yıllık artış enflasyonun hafif altında kaldı

Açıklanan oran, Türkiye genelinde bir dükkânın ortalama yıllık fiyat artışını ortaya koydu. Ancak artışın yıllık TÜFE’nin bir miktar altında kalması, ticari gayrimenkulde reel olarak yüzde 0,5’lik gerilemeye işaret etti.

Metrekare fiyatı 49 bin TL’yi aştı

TCMB verilerine göre 2025 itibarıyla ticari gayrimenkullerde ortalama metrekare satış fiyatı ülke genelinde 49 bin 283 TL seviyesine ulaştı. Bu rakam 2015 yılında 2 bin 556 TL düzeyindeydi. Böylece 10 yıllık süreçte dükkân yatırımcısı yüzde 1.828 oranında getiri sağlamış oldu.

En pahalı iller hangileri?

Ticari gayrimenkulde metrekare fiyatlarının en yüksek olduğu iller ve ortalama satış değerleri şöyle sıralandı:

Muğla: 73 bin 333 TL

İstanbul: 67 bin 603 TL

İzmir: 53 bin 500 TL

Bolu: 52 bin 334 TL

Antalya: 51 bin 453 TL

Bartın: 50 bin TL

Van: 46 bin 875 TL

Bursa: 46 bin 273 TL

Gaziantep: 45 bin 194 TL

Sinop: 45 bin 35 TL

Aydın: 44 bin 841 TL

Balıkesir: 44 bin 643 TL

Karabük: 44 bin 356 TL

Yalova: 43 bin 813 TL

Eskişehir: 43 bin 103 TL

Son 10 yılda en çok kazandıran iller

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, iller bazında 10 yıllık prim oranlarına bakıldığında ise ilk 5 il şu şekilde gerçekleşti:

Bolu: Yüzde 2.548

Bartın: Yüzde 2.400

Muğla: Yüzde 2.270

Antalya: Yüzde 2.232

İstanbul: Yüzde 1.610

2015 yılında Bolu’da ortalama metrekare fiyatı 1.982 TL, Bartın’da ise 2 bin TL seviyesindeydi. 2025’e kadar geçen sürede bu iki il, en yüksek getiriyi sağlayan şehirler olarak öne çıktı.

Aynı dönemde İstanbul’da ortalama fiyat 3 bin 955 TL olarak ölçülürken, Antalya’da 2 bin 206 TL, Muğla’da ise 3 bin 94 TL seviyesindeydi.

Yatırımlar ve turizm etkisi

Sektör temsilcileri, geçmişte fiyatların görece düşük olduğu Bolu ve Bartın gibi illerin son yıllarda yapılan yatırımlarla gelişim gösterdiğini, bu sayede fiyat farkını hızla kapatarak yüksek prim sunduğunu ifade ediyor.

Turizm dinamiğinin ise ticari gayrimenkulde Antalya ve Muğla’yı öne çıkardığı belirtiliyor. İstanbul ise “ticari” segmentte 10 yıllık getiride bu dört ilin gerisinde yer aldı.