Ticari gayrimenkulde 10 yılın şampiyonu belli oldu: Bu şehir yüzde 2 bin 548 getiri sağladı

Ticari gayrimenkulde 10 yılın şampiyonu belli oldu: Yüzde 2 bin 548 getiri
TCMB verilerine göre 2025’in son çeyreğinde ticari gayrimenkul fiyatları yıllık yüzde 30,9 arttı. Ortalama metrekare fiyatı 49 bin 283 TL’ye yükselirken, son 10 yılda dükkân yatırımcısına yüzde 1.828 oranında getiri sağlandı. Bolu ve Bartın primde zirveye çıkarken, Muğla ve Antalya turizm etkisiyle öne çıktı.
Türkiye’de yalnızca konut, arsa ve tarla değil; mağaza, ofis ve dükkân gibi “ticari” gayrimenkullere yönelen yatırımcılar da dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 30,9 artış kaydetti.
Yıllık artış enflasyonun hafif altında kaldı
Açıklanan oran, Türkiye genelinde bir dükkânın ortalama yıllık fiyat artışını ortaya koydu. Ancak artışın yıllık TÜFE’nin bir miktar altında kalması, ticari gayrimenkulde reel olarak yüzde 0,5’lik gerilemeye işaret etti.
Metrekare fiyatı 49 bin TL’yi aştı
TCMB verilerine göre 2025 itibarıyla ticari gayrimenkullerde ortalama metrekare satış fiyatı ülke genelinde 49 bin 283 TL seviyesine ulaştı. Bu rakam 2015 yılında 2 bin 556 TL düzeyindeydi. Böylece 10 yıllık süreçte dükkân yatırımcısı yüzde 1.828 oranında getiri sağlamış oldu.
En pahalı iller hangileri?
Ticari gayrimenkulde metrekare fiyatlarının en yüksek olduğu iller ve ortalama satış değerleri şöyle sıralandı:
- Muğla: 73 bin 333 TL
- İstanbul: 67 bin 603 TL
- İzmir: 53 bin 500 TL
- Bolu: 52 bin 334 TL
- Antalya: 51 bin 453 TL
- Bartın: 50 bin TL
- Van: 46 bin 875 TL
- Bursa: 46 bin 273 TL
- Gaziantep: 45 bin 194 TL
- Sinop: 45 bin 35 TL
- Aydın: 44 bin 841 TL
- Balıkesir: 44 bin 643 TL
- Karabük: 44 bin 356 TL
- Yalova: 43 bin 813 TL
- Eskişehir: 43 bin 103 TL
Son 10 yılda en çok kazandıran iller
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, iller bazında 10 yıllık prim oranlarına bakıldığında ise ilk 5 il şu şekilde gerçekleşti:
- Bolu: Yüzde 2.548
- Bartın: Yüzde 2.400
- Muğla: Yüzde 2.270
- Antalya: Yüzde 2.232
- İstanbul: Yüzde 1.610
2015 yılında Bolu’da ortalama metrekare fiyatı 1.982 TL, Bartın’da ise 2 bin TL seviyesindeydi. 2025’e kadar geçen sürede bu iki il, en yüksek getiriyi sağlayan şehirler olarak öne çıktı.
Aynı dönemde İstanbul’da ortalama fiyat 3 bin 955 TL olarak ölçülürken, Antalya’da 2 bin 206 TL, Muğla’da ise 3 bin 94 TL seviyesindeydi.
Yatırımlar ve turizm etkisi
Sektör temsilcileri, geçmişte fiyatların görece düşük olduğu Bolu ve Bartın gibi illerin son yıllarda yapılan yatırımlarla gelişim gösterdiğini, bu sayede fiyat farkını hızla kapatarak yüksek prim sunduğunu ifade ediyor.
Turizm dinamiğinin ise ticari gayrimenkulde Antalya ve Muğla’yı öne çıkardığı belirtiliyor. İstanbul ise “ticari” segmentte 10 yıllık getiride bu dört ilin gerisinde yer aldı.