Ticari gayrimenkulde reel gerileme: Fiyat artışı enflasyonun gerisinde kaldı

2025 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,1 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,9 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

Dükkan Fiyat Endeksi reel olarak azaldı

Türkiye genelinde, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,0 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,7 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,5 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,8 oranında azaldı.

En yüksek artış Ankara'da

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 7,8, 8,1 ve 7,1 oranlarında artış gösterdi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde

25,0, 36,5 ve 31,3 oranlarında artış gösterdi.