Ticari kart ve KOBİ’lere pozitif ayrımcılık şart
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Piyasa adeta kilitlenmiş durumda. İlave kredi bir yana, mevcut kredi limitlerini dahi kullanamıyoruz” diyerek iş dünyasının finansman sorununa dikkat çekti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının finansmana erişimde sıkıntı çektiğini belirterek, KOBİ kredilerinde ve ticari kredi kartlarında pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi.
Piyasalar kilitlenmiş durumda
TOBB'un 2025 yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni’nde konuşan Hisarcıklıoğlu, Terörsüz Türkiye süreci olmak üzere son dönemde olumlu gelişmelerin yaşandığını belirtti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomi ve siyasetin, artan belirsizliklerin getirdiği sancılı bir süreçten geçtiği bir dönemde Türk özel sektörünün ülkeyi geçen yıl üretim hacminde, istihdamda ve ihracatta tarihi rekor seviyeye taşıdığına değindi. İş dünyasının bundan sonra daha da hızlı koşabilmesi ve daha ileri gitmesi için çözüm önerilerini de şu şekilde dile getirdi: "Şu an tüm iş dünyamızın en çok sıkıntı yaşadığı konu finansmana erişim. Piyasa adeta kilitlenmiş durumda. İlave kredi bir yana, mevcut kredi limitlerini dahi kullanamıyoruz. Kredilerdeki daralma ve yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ’lerimizin ayağına pranga oluyor. Piyasada ödemeler aksıyor, alışveriş azalıyor, neticede ekonominin büyümesi yavaşlıyor. Bu sıkıntıları aşmak üzere, KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapmalıyız. Onları, aylık kredi büyüme sınırı dışında tutmalıyız. Ticari kredi kartlarını da bu kredi sınırlaması dışına almalıyız. Böylelikle piyasaya bir rahatlama getirebiliriz.”
Hisarcıklıoğlu, emek yoğun sektörlerin, artan girdi maliyetlerinden dolayı rekabet gücünü ve ihracat pazarlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna da vurgu yaparak “Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmesini gerekli görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Şura 23 Mayıs’ta
Ekonomi Şurası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 23 Mayıs'ta toplanacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, "Bölgelerinin kanaat önderleri olan oda ve borsa başkanlarım, piyasalarda ve sektörlerde yaşanan sorunları toplayacak, çözüm önerileriyle bakanlarımıza bunları aktaracaklar. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu Şura’nın, pek çok iktisadi meseleyi çözüme kavuşturacak icraatlara vesile olacağına inanıyorum" dedi.