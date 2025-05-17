Ticari kart ve KOBİ’lere pozitif ayrımcılık şart

Türkiye Odalar ve Borsa­lar Birliği (TOBB) Baş­kanı Rifat Hisarcıklıoğ­lu, iş dünyasının finansmana erişimde sıkıntı çektiğini be­lirterek, KOBİ kredilerinde ve ticari kredi kartlarında pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği­ni söyledi.

Piyasalar kilitlenmiş durumda

TOBB'un 2025 yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni’nde konuşan Hisarcık­lıoğlu, Terörsüz Türkiye süre­ci olmak üzere son dönemde olumlu gelişmelerin yaşandı­ğını belirtti. TOBB Başkanı Hi­sarcıklıoğlu, küresel ekonomi ve siyasetin, artan belirsizlik­lerin getirdiği sancılı bir süreç­ten geçtiği bir dönemde Türk özel sektörünün ülkeyi geçen yıl üretim hacminde, istihdam­da ve ihracatta tarihi rekor se­viyeye taşıdığına değindi. İş dünyasının bundan sonra daha da hızlı koşabilmesi ve daha ile­ri gitmesi için çözüm önerileri­ni de şu şekilde dile getirdi: "Şu an tüm iş dünyamızın en çok sı­kıntı yaşadığı konu finansma­na erişim. Piyasa adeta kilitlen­miş durumda. İlave kredi bir yana, mevcut kredi limitlerini dahi kullanamıyoruz. Kredi­lerdeki daralma ve yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ’lerimi­zin ayağına pranga oluyor. Pi­yasada ödemeler aksıyor, alış­veriş azalıyor, neticede ekono­minin büyümesi yavaşlıyor. Bu sıkıntıları aşmak üzere, KO­Bİ’lere pozitif ayrımcılık yap­malıyız. Onları, aylık kredi bü­yüme sınırı dışında tutmalıyız. Ticari kredi kartlarını da bu kredi sınırlaması dışına alma­lıyız. Böylelikle piyasaya bir ra­hatlama getirebiliriz.”

Hisarcıklıoğlu, emek yoğun sektörlerin, artan girdi maliyet­lerinden dolayı rekabet gücünü ve ihracat pazarlarını kaybet­me tehlikesiyle karşı karşıya ol­duğuna da vurgu yaparak “Baş­ta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmesini gerekli gö­rüyoruz” ifadelerini kullandı.

Şura 23 Mayıs’ta

Ekonomi Şurası'nın Cumhur­başkanı Erdoğan'ın talimatıyla 23 Mayıs'ta toplanacağını bildi­ren Hisarcıklıoğlu, "Bölgeleri­nin kanaat önderleri olan oda ve borsa başkanlarım, piyasalarda ve sektörlerde yaşanan sorunla­rı toplayacak, çözüm önerileriy­le bakanlarımıza bunları akta­racaklar. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu Şura’nın, pek çok iktisa­di meseleyi çözüme kavuştura­cak icraatlara vesile olacağına inanıyorum" dedi.