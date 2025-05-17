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Ticari kart ve KOBİ’lere pozitif ayrımcılık şart

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Piyasa adeta kilitlenmiş durumda. İlave kredi bir yana, mevcut kredi limitlerini dahi kullanamıyoruz” diyerek iş dünyasının finansman sorununa dikkat çekti.

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Ticari kart ve KOBİ’lere pozitif ayrımcılık şart
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Türkiye Odalar ve Borsa­lar Birliği (TOBB) Baş­kanı Rifat Hisarcıklıoğ­lu, iş dünyasının finansmana erişimde sıkıntı çektiğini be­lirterek, KOBİ kredilerinde ve ticari kredi kartlarında pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği­ni söyledi.

Piyasalar kilitlenmiş durumda

TOBB'un 2025 yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni’nde konuşan Hisarcık­lıoğlu, Terörsüz Türkiye süre­ci olmak üzere son dönemde olumlu gelişmelerin yaşandı­ğını belirtti. TOBB Başkanı Hi­sarcıklıoğlu, küresel ekonomi ve siyasetin, artan belirsizlik­lerin getirdiği sancılı bir süreç­ten geçtiği bir dönemde Türk özel sektörünün ülkeyi geçen yıl üretim hacminde, istihdam­da ve ihracatta tarihi rekor se­viyeye taşıdığına değindi. İş dünyasının bundan sonra daha da hızlı koşabilmesi ve daha ile­ri gitmesi için çözüm önerileri­ni de şu şekilde dile getirdi: "Şu an tüm iş dünyamızın en çok sı­kıntı yaşadığı konu finansma­na erişim. Piyasa adeta kilitlen­miş durumda. İlave kredi bir yana, mevcut kredi limitlerini dahi kullanamıyoruz. Kredi­lerdeki daralma ve yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ’lerimi­zin ayağına pranga oluyor. Pi­yasada ödemeler aksıyor, alış­veriş azalıyor, neticede ekono­minin büyümesi yavaşlıyor. Bu sıkıntıları aşmak üzere, KO­Bİ’lere pozitif ayrımcılık yap­malıyız. Onları, aylık kredi bü­yüme sınırı dışında tutmalıyız. Ticari kredi kartlarını da bu kredi sınırlaması dışına alma­lıyız. Böylelikle piyasaya bir ra­hatlama getirebiliriz.”

Hisarcıklıoğlu, emek yoğun sektörlerin, artan girdi maliyet­lerinden dolayı rekabet gücünü ve ihracat pazarlarını kaybet­me tehlikesiyle karşı karşıya ol­duğuna da vurgu yaparak “Baş­ta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmesini gerekli gö­rüyoruz” ifadelerini kullandı.

Şura 23 Mayıs’ta

Ekonomi Şurası'nın Cumhur­başkanı Erdoğan'ın talimatıyla 23 Mayıs'ta toplanacağını bildi­ren Hisarcıklıoğlu, "Bölgeleri­nin kanaat önderleri olan oda ve borsa başkanlarım, piyasalarda ve sektörlerde yaşanan sorunla­rı toplayacak, çözüm önerileriy­le bakanlarımıza bunları akta­racaklar. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu Şura’nın, pek çok iktisa­di meseleyi çözüme kavuştura­cak icraatlara vesile olacağına inanıyorum" dedi.