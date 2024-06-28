Ticari kredilerde erken ödeme cezasına üst sınır

1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girecek bu düzenleme, bankaların ticari müşterilerden alabileceği erken ödeme ücretleri konusunda yeni kurallar getiriyor.

Yeni düzenlemeye göre, bankalar ticari müşterilerin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunmaları durumunda bu talebi kabul etmek zorunda olacaklar. Sabit faizli Türk lirası kredilerde, erken ödeme ücreti Merkez Bankası'nın belirlediği formülle hesaplanan oranı aşamayacak. Döviz cinsinden sabit faizli kredilerde de benzer bir formül uygulanacak. Değişken faizli kredilerde ise erken ödenen tutarın yüzde ikisine kadar erken ödeme ücreti alınabilecek.

Geçici maddeler

1 Mart 2021 tarihinden önce kullandırılan krediler için, erken ödeme ücreti kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde bir, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde iki olarak uygulanacak. Döviz cinsi kredilerde bu oranlar bir puan artırımlı olacak.

1 Mart 2021 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında kullandırılan kredilerde ise, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde erken ödeme ücreti yüzde iki olarak uygulanacak. Kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde, her bir yıl için yüzde bir eklenerek hesaplanacak. Döviz cinsi kredilerde bu oranlar bir puan artırımlı uygulanabilecek.

Uygulama ne zaman yürürlüğe girecek

Bu yeni düzenlemeler, ticari müşterilerin kredilerini erken kapatma isteklerinde karşılaşacakları maliyetleri netleştirecek ve bankalar ile müşteriler arasındaki işlemlerin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayacak. TCMB Başkanı tarafından yürütülecek olan bu yeni tebliğ, 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, ticari kredilerde erken ödeme yapmak isteyen müşteriler için önemli bir değişiklik getirilmiş oldu. Bankaların bu yeni kurallara uyum sağlaması beklenirken, ticari müşteriler de erken ödeme planlarını bu düzenlemeler ışığında yapabilecekler.



