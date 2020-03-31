Ticari yaşama nefes aldıracak 11 öneri
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, ticari yaşama nefes aldıracak bir dizi öneride bulundu...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, ticari yaşama nefes aldıracak bir dizi öneride bulundu. Defter kayıt ve bildirim sürelerinin mücbir sebep hali kapsamına alınması gerektiğini vurgulayan TÜRMOB, 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılması gereken kurumlar vergisi beyanının da ertelenmesini önerdi. Birlik, sağlık çalışanlarının ücretlerine de belirli bir süre gelir vergisi istisnası getirilmesini istedi.
İşte ticari yaşama nefes aldıracağı düşünülen 11 öneri
- Sağlık çalışanlarının ücretlerine, belirli bir süre gelir vergisi istisnası getirilmelidir.
- Sağlık ürünlerinin % 8 olan katma değer vergisi oranı, % 1’e düşürülmeli veya istisna getirilmelidir.
- Belirli sektörlerde mükelleflerin son dönem KDV beyanlarında yer alan sonraki döneme devreden KDV’leri mükelleflere iade edilmelidir.
- Durgunlukla mücadele için işsizlere, ücretlilere, ev kadınlarına, gelir vergisi mükelleflerine nakit desteği yapılmalıdır.
- 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılması gereken kurumlar vergisi beyanı ertelenmelidir. (Zaten 17 Şubat 2020 de 4. Geçici Vergi Beyanları alınmıştı)
- 17 Mayıs 2020 tarihine kadar verilecek olan 2020 yılı birinci geçici vergi dönemi beyanları ertelenmelidir. (Mart 2020 dönemine ilişkin KDV beyanlarının verilmesi Temmuz ayına ertelenmişken Mayıs ayında geçici vergi beyanların verilmesi fiilen mümkün değildir.)
- Defter kayıt ve bildirim sürelerinin mücbir sebep hali kapsamına alınması gerekir.
- Kanal İstanbul projesinin önceliği olmadığından kamu kaynakları öncelikle hastalıkla mücadele ve işlerini kaybedenlerin ya da ücretsiz izne ayrılanların desteklenmesine harcanmalıdır.
- Firmalara ve KOBİ’lere sağlanacak kredi destekleri arttırılmalı ayrıca meslek mensupları da bu kapsama alınmalıdır.
- Bireysel çalışan meslek mensuplarına gelir vergisi ve muhtasar ile KDV beyannameleri için sağlanan kolaylıklar meslek mensuplarımız tarafından 3568 sayılı Kanun kapsamında kurulan şirketleri de kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
- Muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla bu hizmetlerde KDV oranı indirilmelidir.
TÜRMOB'un katkılarıyla YENİLENEN VERGİ TAKVİMİ
Çalışanlar desteklenmeli tüm vergisel yükümlülüklere ara verilmeli
Mücbir sebep dışında kalanlar için de beyanname süresi uzatılabilir