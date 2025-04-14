TİDER’den gıda israfıyla mücadele için destek çağrısı

Zirvenin açılış konuşması­nı gerçekleştiren TİDER Yö­netim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, Temel İhtiyaç Derne­ği’nin 39 ilde 83 noktada ver­diği hizmetlerden söz ederek, “15 yıldır hedefinden şaşma­dan israf ve yoksullukla mü­cadele ile ilgili sürdürülebilir projeler gerçekleştirmeye de­vam eden TİDER, gıda banka­cılığını tüm ülkeye yaymıştır. Destek market ve istihdam modeli olan Destek İK üzerin­den geliştirdiğimiz yapı hem sosyal adaleti destekliyor hem de ekonomik kalkınmayı bes­liyor. TİDER Gıda Bankacı­lığı Ağı’na üye gıda bankaları aracılığı ile 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşarak, sa­dece gıda desteği vermiyor, is­tihdam projeleri başta olmak üzere birçok proje ile ihtiyaç sahiplerine kapsayıcı destek­ler sunuyoruz” dedi.

Finansal destek, tarımda başarının anahtarı

Denizbank KOBİ Bankacı­lığı, Tarım Bankacılığı ve Ka­mu Finansman Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Es­kiduman da “Çiftçiye doğru finansmanı sağlarsanız, doğ­ru insanla tanıştırırsanız, çiftçi son derece başarılı so­nuçlar elde eder. Üretici bil­gi ve kaynakla buluştuğunda verimlilik ciddi şekilde artar. Tarımsal kalkınmada banka­cılığın rolü stratejik konum­da. Çiftçiyi sadece birey ola­rak değil, bir ekosistem ola­rak ele almalıyız, üreticinin sadece finansmanla değil; bilgiye, teknolojiye ve pazar­lama desteğine de erişiminin sağlanması gerekir. Bu yakla­şımın hem kırsal kalkınma­yı hem de gıda arz güvenliği­ni destekleyeceğine inanıyo­ruz” diye konuştu.

Gıda israfı emisyonların görünmeyen kaynağı

Zirvede konuşan İklim Araştırmaları Derneği Gıda Sistemi Danışmanı Didem Mahsunlar da “Gıda israfı küresel emisyonlara yüzde 10 etki ediyor ancak 10 ülkenin 9’u Ulusal Katkı Beyanlarında (NDC) gıda kaybı ve israfına odaklanmıyor” diyerek, iklim değişikliğiyle mücadelede gıda israfının yeterince göz önüne alınmadığına dikkat çekti.