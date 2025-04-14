TİDER’den gıda israfıyla mücadele için destek çağrısı
Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ev sahipliğinde bu yıl beşincisi düzenlenen Gıda Bankacılığı Zirvesi, gerçekleşti. ‘İsraf ile Mücadelenin Parçası Ol’ temasıyla hayata geçen etkinlik, gıda israfı ile mücadeleden sürdürülebilirliğe, istihdamdan ileri dönüşüme kadar pek çok alanda kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvede katılımcılara israf ile mücadeleye destek çağrısı yapıldı.
Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, Temel İhtiyaç Derneği’nin 39 ilde 83 noktada verdiği hizmetlerden söz ederek, “15 yıldır hedefinden şaşmadan israf ve yoksullukla mücadele ile ilgili sürdürülebilir projeler gerçekleştirmeye devam eden TİDER, gıda bankacılığını tüm ülkeye yaymıştır. Destek market ve istihdam modeli olan Destek İK üzerinden geliştirdiğimiz yapı hem sosyal adaleti destekliyor hem de ekonomik kalkınmayı besliyor. TİDER Gıda Bankacılığı Ağı’na üye gıda bankaları aracılığı ile 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşarak, sadece gıda desteği vermiyor, istihdam projeleri başta olmak üzere birçok proje ile ihtiyaç sahiplerine kapsayıcı destekler sunuyoruz” dedi.
Finansal destek, tarımda başarının anahtarı
Denizbank KOBİ Bankacılığı, Tarım Bankacılığı ve Kamu Finansman Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman da “Çiftçiye doğru finansmanı sağlarsanız, doğru insanla tanıştırırsanız, çiftçi son derece başarılı sonuçlar elde eder. Üretici bilgi ve kaynakla buluştuğunda verimlilik ciddi şekilde artar. Tarımsal kalkınmada bankacılığın rolü stratejik konumda. Çiftçiyi sadece birey olarak değil, bir ekosistem olarak ele almalıyız, üreticinin sadece finansmanla değil; bilgiye, teknolojiye ve pazarlama desteğine de erişiminin sağlanması gerekir. Bu yaklaşımın hem kırsal kalkınmayı hem de gıda arz güvenliğini destekleyeceğine inanıyoruz” diye konuştu.
Gıda israfı emisyonların görünmeyen kaynağı
Zirvede konuşan İklim Araştırmaları Derneği Gıda Sistemi Danışmanı Didem Mahsunlar da “Gıda israfı küresel emisyonlara yüzde 10 etki ediyor ancak 10 ülkenin 9’u Ulusal Katkı Beyanlarında (NDC) gıda kaybı ve israfına odaklanmıyor” diyerek, iklim değişikliğiyle mücadelede gıda israfının yeterince göz önüne alınmadığına dikkat çekti.