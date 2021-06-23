TİGEM, 43 baş safkan Arap koşu tayı satacak
Karacabey Tarım İşletmesine ait 43 baş safkan Arap koşu tayı, açık artırma usulüyle satılacak.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesine ait 43 baş safkan Arap koşu tayı, açık artırma usulüyle satılacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 43 baş safkan Arap koşu tayının tek tek açık artırma usulüyle satışı gerçekleştirilecek.
Söz konusu ihale, 27 Temmuz'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde yapılacak.
Tay başına geçici teminatın 5 bin lira olduğu ihaleye ilişkin şartname, TİGEM'de görülebilecek.