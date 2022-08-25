TİGEM, ilk kez sertifikalı kenevir tohumu satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), kenevirin sanayide kullanımını artırmak amacıyla tescilli yerli "Vezir-55" çeşidi kenevir tohumunun satışını yapacak.

TİGEM Bitki Üretim Daire Başkanı Bayram Maviş, Karadeniz Araştırma Enstitüsünün ıslah ettiği Vezir-55 adı verilen kenevir tohumunun üretim hakkını aldıklarını, bu yıl ilk kez sertifikalı kenevir tohumu satacaklarını söyledi.

İplik, dokuma, kumaş ve kağıt yapımında kullanılan kenevirden sanayide daha fazla yararlanılması için çalışma yaptıklarını belirten Maviş, "Bizim tohumlarımız devlet eliyle üretildiği için prosedürü eksiksiz yapılıyor. Bir de çok uzun yıllardır bu konuyla ilgili olduğu için TİGEM, tohumculukta gerçekten Türkiye'nin bir numarası. Çiftçiler tarafından hem iyi tanınıyor hem de güveniliyor. O yüzden tercih ediliyor." dedi.

Maviş, bitkisel üretimde TİGEM'in 64 ayrı çeşitte tohumluk üretimi olduğunu belirterek, her yıl birçok çeşitle denemeleri olduğunu, en verimli ve kaliteli çeşidi bulmak amacıyla gelişen teknolojiden de yararlandıklarını dile getirdi.

25 ton sertifikalı tohum üretimi planlanıyor

Türkiye'nin ilk sertifikalı kenevir tohumu üretimini başlattıklarını söyleyen Maviş, şöyle devam etti:

"Kenevir tohumu ilk kez bir çeşit olarak tescillendi. Bu sene ilk defa sertifikalı kenevir tohumu satacağız. Vezir- 55 adıyla tescil edilen tohumumuzun üretim hakkını aldık ve çoğalttık. Böylece Türkiye'ye ilk kez sertifikalı kenevirden yeni bir çeşit girdi. Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde kenevir yetiştiriciliğine izin verildi. Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesindeki 514 dekar ekilişten, yaklaşık 25 ton sertifikalı tohumluk üretimi planlanıyor. Samsun’un Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki bazı şirketler, Vezir-55 mahsulüyle kenevir sanayisi için girişimde bulundu."

Üreticinin ilgisi 2019'da başladı

Endüstriyel kenevirin farklı kullanım alanları ve faydalarının 2019’da ülke gündemine getirilmesiyle üreticilerin bu bitkiye karşı ilgisi arttı.

Gökhöyük (Amasya) Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 2019'da "Narlısaray" popülasyon çeşidiyle başlayan kenevir tohumu üretimi 2020’de de aynı çeşitle devam etti.

Geçen sene yeni geliştirilen ve Türkiye'nin ilk tescilli kenevir çeşitlerinden olan "Vezir 55"in tohumluk üretim ve satış hakkı, çeşit sahibi Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden TİGEM tarafından satın alınarak, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde 34 dekar alanda ekim yapıldı ve sertifikalı kenevir tohumu üretimine başlandı.

Vezir 55 hakkında

"Vezir 55" Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından seleksiyon yoluyla ıslah edildi.

Yetiştirme şekli yazlık olan çeşidin fizyolojik olum süresi 160-180 gün, boyu 4-5 metre ve kalın bir ana sap yapısına sahip.

Ortalama tohum verimi kilogram başına 80-100 dekar alan arasında değişen çeşidin 1000 tane ağırlığı 18-20 grama ulaşabiliyor.

İyi drenajlı, derin, havadar, verimli, orta-ağır toprağı tercih eden bitki, Türkiye'de ekim izni verilen tüm illerde yetiştirilebiliyor.