TİGEM'in ana statüsünde değişikliğe gidildi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü'nün yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TİGEM, ürettiği tohumluk, fidan, fide ve benzeri ürünler ile yetiştirdiği damızlık hayvanlar ve spermaları üreticilere ulaştıracak, işletmelerde elde edilecek hayvansal ve bitkisel ürünlerle, çiftçilerden alacağı ürünleri kıymetlendirmek için tesisler kuracak, kurduracak, kurulanlara iştirak edecek.

Genel Müdürlük, yurt içi ve dışındaki kişi ve kuruluşlarla iş birliği yaparak her türlü mal ve hizmeti temin edecek, bunları pazara hazırlayarak iç ve dış pazarlarda değerlendirecek. Üretim, işleme ve pazarlama faaliyetlerinde bulunarak, tesislerini kurmak üzere gerçek ve tüzel kişilerden yer kiralayacak, kiraya verecek.

TİGEM, yurt içi ve dışından firmalarla patent, lisans, teknik beceri ve benzeri konularda anlaşmalar yapacak, bilgi ve teknolojileri geçerli olan mevzuata göre satacak, satın alacak.

TİGEM'in Yönetim Kurulu, bir başkan ve 5 üye olmak üzere 6 kişiden oluşacak. Yönetim Kurulu, TİGEM'in amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimiyle ilgili gerekli her türlü kararı alacak. Yönetim Kurulu, TİGEM'in işleri gerektirdikçe ve her halde ayda en az iki defa toplanacak.

Öte yandan, 9 Nisan 2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü yürürlükten kaldırıldı.