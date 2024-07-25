TİKA ve AMEXCİD arasında tarım sektörüyle ilgili mutabakat zaptı imzalandı

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA 4. Üst Düzey Kalkınma İşbirliği Ağı Toplantısı Meksika Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirildi.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli başkanlığındaki Türkiye heyeti toplantıda, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ ve TİKA Meksika Ofisi Koordinatörü Fatih Abdi Çetin tarafından temsil edildi.

İki gün süren toplantılarda, MIKTA kalkınma işbirliği ajanslarının temsilcileri, 2030 gündemini, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasını ve üye ülkelerin kalkınması için uluslararası işbirliği imkanlarını ele aldı.

Törende konuşan Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, Meksika'nın, Orta Amerika için finansman ve işbirliği imkanlarını harekete geçirmeye, göçün yapısal nedenlerini ele almaya ve üretken projeler geliştirmeye istekli olduğunu belirtti.

MIKTA toplantısının sona ermesinin ardından TİKA ve AMEXCID arasında, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Küba'da tarım sektörünün güçlendirilmesi amacıyla "Sembrando Vida" programı için mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye'ye övgü

AMEXCID İcra Direktörü Gloria Sandoval Salas, imza törenindeki konuşmasında, "Kardeş ülke Türkiye, TİKA vasıtasıyla bölgede gerçekleştirdiği kalkınma projeleriyle önemli bir aktör haline geldi." ifadesini kullandı.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli ise anlaşmanın taraflar arasındaki ilişkileri güçlendireceğini, TİKA ile AMEXCID arasında kurulan ortaklık bağlarının bölgesel somut kalkınma projelerine dönüşmesinin, iki ülke adına da önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sembrando Vida programı kapsamında TİKA'nın destek olacağı tarımsal kalkınma işbirliği programlarının önemine değinen Tanyeli, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması noktasında TİKA'nın önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ da TİKA'nın bölgede ve dünyada önemli kalkınma projeleri gerçekleştirdiğini, AMEXCID'in de Sembrando Vida ile Orta Amerika'da başarılı bir kalkınma modeli ortaya koyduğunu belirtti.