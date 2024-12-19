Tıklanma rekorları kıran medya platformu Yemek.com satıldı!
Türkiye’nin en çok ziyaretçi alan medya platformlarından Yemek.com, Mediazone ailesine katıldı. Bir hafta önce gerçekleşen satışla birlikte Yemek.com’un tüm hakları Mediazone’a devredildi.
Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan, 30 binden fazla yemek tarifi ve içerik sunan platform Yemek.com, Mediazone satıldı.
Geçtiğimiz yıllarda Mynet, Onedio ve Maçkolik gibi platformları da satın alan Mediazone, markasına Yemek.com'u da eklemiş oldu. 11 Aralık 2024’te gerçekleşen satışla birlikte Yemek.com’un tüm hakları Mediazone devredildi.
Yolculuğuna Mediazone'da devam edecek
Yemeksepeti’ne bağlı olarak kurulan Yemek.com'un satışına ilişkin, şirketten yapılan açıklamada platformun 10 yıllık medya yolculuğunun Mediazone ailesinde devam edeceği ifade edildi. Platformun içerik üretimindeki tecrübesi ve dijital medya kuruluşunun geniş medya ağıyla sinerji oluşturması bekleniyor.
Platform; web sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaşıyordu.