TikTok krizini fırsata çeviren Meta'dan yeni içerik üreticilerine binlerce dolarlık teklif

ABD'de Yüksek Mahkeme’nin kararıyla Çinli sosyal medya devi TikTok, tüm eyaletlerde erişime kapatılmıştı. Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töredinden önce gerçekleşen erişim engeli, 170 milyonu aşkın kullanıcıyı etkilerken uygulama App Store ve Google Play’den de kaldırılmıştı.

Trump ise yemin töreninde TikTok'a 78 gün ek süre verdiğini açıkladı. TikTok'un ABD'deki geleceğine dair endişeler büyürken durumu fırsat bilen en büyük rakip Meta harekete geçti.

Üye olup düzenli paylaşım yapan parasını alacak

Meta’nın internet sitesinde duyurulan ‘Breakthrough Bonus' programına göre platforma yeni katılan içerik üreticileri düzenli paylaşım yaparsa 90 gün içinde 5 bin dolar ödeme alacak.

Bunun için her ay Facebook için 20, Instagram için en az 10 reels paylaşılacak ve içerikler orjinal oalcak. Program daha önce Meta'ya kayıtlı olmayan kullanıcılara açık olacak. Başvurular bireysel olarak değerlendirilecek ve yalnızca Meta tarafından uygun görülen kişiler programa dahil edilecek. Ayrıca Meta, programa kabul edilen içerik üreticilerine mavi tik doğrulama aboneliğini ücretsiz sunarak ek avantajlar sağlayacak.

Meta, Tiktok'a dönüşüyor

Öte yandan Meta, TikTok Shop’ta olduğu gibi içerik üreticiler için ‘alışveriş yapılabilir içerikler’ sistemini tanıttı. Böylece kullanıcılar videolarına doğrudan satış bağlantıları ekleyebilecek.

Meta geçtiğimiz günlerde de İnstagram reelslerinin boyutunu TikTok'ta olduğu gibi kare formdan dikdörtgene çevirmişti.