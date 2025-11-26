TikTok lüks pazarına girdi: Çanta ve saat satıyor

Bir dönem indirimli ürünlerin adresi olarak görülen TikTok Shop, iki yılda önemli bir dönüşüm geçirdi. Bugün 11 bin dolar seviyesinde çantalar ve sınırlı sayıda üretilmiş spor ayakkabılar listeleniyor. Ürünlerin çoğu, küresel erişimi kullanarak yeni alıcılara ulaşmak isteyen ikinci el satıcılar tarafından sunuluyor.

Satışların üçte biri TikTok’tan geliyor

Lüks satışların artmasıyla birlikte sahte ürün riskine karşı doğrulama mekanizmaları güçlendirildi. TikTok’un onayladığı şirketlerden Entrupy gibi firmalar, yapay zekâ ile çanta ve ayakkabıların özgünlüğünü doğruluyor; saatler içinse sertifikalı saat ustaları şart. Satıcıların, siparişten sonra 24 saat içinde autentiklik belgesi sunması zorunlu.

TikTok Live, lüks satışlarda önemli kaldıraç haline geldi. Canlı müzayedeler, Hancock Birkin gibi ürünlerde fiyatları 20–30 bin dolar bandına taşıyabiliyor. New York’taki 17th Street gibi butiklerin satışlarının yaklaşık üçte biri artık TikTok’tan geliyor.

Analistlere göre ikinci el lüksün yükselişinde Gen Z’nin sürdürülebilirlik ve “vintage” ilgisi belirleyici. TikTok, yeni pazarlara hızla açılırken, lüks markaların gelecekte doğrudan satışa girmesi de ihtimal dahilinde.