TikTok'un başarısı zirve getirdi! Çin'in en zengin kişisi değişti...

ByteDance kurucusu Zhang Yiming, Çin'in en zenginleri arasında ilk sıraya yerleşti. TikTok'un başarısı sayesinde büyük bir kişisel servete ulaşan Zhang, Hurun Araştırma Enstitüsü’nün hazırladığı Çin'in En Zenginleri Listesi'nde, son üç yıldır listenin zirvesinde olan Nongfu Spring Başkanı Zhong Shanshan'ı geride bıraktı. Zhang’ın kişisel serveti, bu yıl 49,3 milyar dolara ulaşarak Çin’de rekor kırarken, Zhong Shanshan’ın serveti ise yüzde 24 düşüşle 47,9 milyar dolara geriledi.

Zhang Yiming'in başarısının temelinde, dünya genelinde bir milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip TikTok uygulaması bulunuyor. TikTok’un da etkisiyle ByteDance’in kârı geçen yıl yaklaşık yüzde 30 arttı.

Hurun Zenginler Listesi’nin ilk beş sıralaması, Zhang Yiming’in ardından Tencent CEO’su Pony Ma, e-ticaret platformu Pinduoduo'nun kurucusu Colin Huang, Midea’nın kurucusu He Xiangjian ve CATL’nin CEO’su Zeng Yuqun ile tamamlanıyor.

Bu yılki listede dikkat çeken bir diğer veri, Çin’deki milyarder sayısının azalmış olması. Hurun Araştırması’na göre, serveti 700 milyon doları aşan kişi sayısı 1.094’e düşerken, milyarder sayısı geçen yıla göre 142 kişi azalarak 753’e indi.

Bu düşüş, Çin ekonomisi ve borsasında devam eden zorlukların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Hurun rapor başkanı Rupert Hoogewerf, listenin eskiden gayrimenkul sektörüne yoğunlaşırken artık teknoloji, tüketici elektroniği ve yeni enerji sektörleriyle öne çıktığını belirtiyor.

Öte yandan, Hoogewerf, yeni nesil Çinli girişimcilerin küresel pazarlara daha açık olduğunu gözlemlediklerini aktarıyor.

Zhang Yiming’in TikTok ile elde ettiği başarı ve Colin Huang’ın Pinduoduo’ya bağlı olarak kurduğu Temu’nun uluslararası bir e-ticaret merkezi haline gelmesi bu eğilimin başlıca örnekleri olarak gösteriliyor.

Çin’deki bu yeni girişimcilik dalgası, ülkedeki şirketlerin küresel pazarlarda giderek daha fazla varlık gösterdiğini ortaya koyuyor.