TİM Başkan Vekili Kileci: Türkiye ihracatta gücünü koruyor, yeni döneme hazır

TİM Başkan Vekili Fikret Kileci, DÜNYA Gazetesi'nin düzenlediği "Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, 2025 ihracat performansını ve küresel ticarette Türkiye'yi bekleyen riskleri değerlendirdi.

İhracatta güçlü kapanış

Kileci, küresel ticarette yaşanan tüm zorluklara rağmen ihracatçıların yüksek performans sergilediğini vurgulayarak, "2025 yılını, ihracatçımızın büyük özverisiyle mal ihracatında 273,4 milyar dolarla tamamladık" dedi.

Hizmet ihracatına da dikkat çeken Kileci, son rakamların henüz netleşmediğini belirterek,

"Hizmet ihracatında ise 122 milyar dolar seviyesine ulaştığımızı tahmin ediyoruz. Bu rakamlar Türkiye ekonomisinin dinamizmini göstermesi açısından son derece kıymetli" ifadelerini kullandı.

Hedef ihracatı tabana yaymak

İhracatta lokomotif sektörlerin katkısına işaret eden Kileci, bu başarının daha geniş bir tabana yayılmasının önemini vurgulayarak "İhracatımızı sırtlayan lokomotif sektörlerimizin başarısını tabana yaymak, KOBİ'lerimizi bu sürecin daha güçlü bir parçası yapmak en büyük arzumuz" diye konuştu.

Kileci, 2025'te değer bazındaki ihracat artışının büyük bölümünün sınırlı sayıda firmadan geldiğini belirterek, bu tabloyu doğru okumak gerektiğini ifade etti.

Yeni ihracatçı sayısında gerileme

İhracata başlayan firma sayısındaki düşüşe de dikkat çeken Kileci, "2025 yılında bu rakam 12 bin 600'lere kadar geriledi. 2 yılda yüzde 30'a yakın bir gerileme var. Dünyada en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülke arasında yer almak adına, mevcut tabloyu tersine çevirmek durumundayız. Diğer yandan küresel ticaret, son haftalarda yaşanan gelişmelerle birlikte çok farklı bir dönemece girdi" diye konuştu.

Küresel ticarette yeni dönem

Küresel ticarette önemli bir kırılma yaşandığını belirten ve "2026'nın henüz ilk ayında şahit olduklarımız, önümüzdeki on yılın haritasının yeniden çizildiğini gösteriyor" diyen Kileci konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeni haritaya baktığımızda, Brüksel'den Güney Amerika'ya uzanan imza trafiğinin, bizim ana pazarımızdaki dengeleri kökten değiştirme potansiyeli taşıdığını görüyoruz. Avrupa Birliği'nin Hindistan ve Mercosur ülkeleriyle masaya oturup el sıkışması, Gümrük Birliği ile yıllardır sahip olduğumuz "avantajlı tedarikçi" konforunu sona erdirme riski taşıyor.

Küresel rakiplerimizin de gümrüksüz olarak Avrupa kapısından girmesi, artık rekabetin sadece kalitede değil, şartların eşitlendiği çok daha çetin bir zeminde yaşanacağı anlamına geliyor. Bu diplomatik fırtınanın bir diğer cephesi ise Atlantik'in ötesinden esiyor.

ABD'nin yeni tarife duvarları ve bilhassa Çin menşeli ürünlere karşı çektiği setler, oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Şunu çok iyi okumalıyız: ABD pazarına girmekte zorlanan, okyanusu aşamayan Asya malları günün sonunda buharlaşmayacaktır. Rotasını zorunlu olarak bizim ana pazarımız olan Avrupa'ya çevirecek ve burada büyük bir arz fazlası oluşturacaktır. Bu da sanayicimiz için Avrupa pazarında daha önce görmediğimiz şiddette bir fiyat baskısı ve kâr marjı daralması demektir."

Rekabet için maliyet ve lojistik vurgusu

Kileci, Türkiye'nin küresel pazarda hem kalite hem de fiyat rekabetiyle var olması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim ‘sadece kaliteye odaklanalım' deme lüksümüz yok. Fiyat tutturamıyoruz diyerek sahadan çekilmek, pazar payımızı rakiplere hediye etmek anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede üç temel başlığa dikkat çeken Kileci, üretim maliyetleri, finansmana erişim ve lojistik altyapının ihracatçının rekabet gücü açısından kritik olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin üretim gücü çok yüksek"

Kamu ve özel sektör iş birliğine vurgu yapan Kileci, "Türkiye'nin üretim gücü, doğru stratejilerle desteklendiğinde aşamayacağı engel yok" dedi.

Konuşmasının sonunda Kileci, zirvenin düzenlenmesine katkı sunan DÜNYA Gazetesi'ne teşekkür ederek, organizasyonun ihracatın bugünü ve geleceği açısından yol gösterici olmasını temenni etti.