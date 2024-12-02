TİM Başkanı: 2028 hedefimiz için ihracatımızı her yıl çift haneli büyütebilmeliyiz

Kasım ayı dış ticaret rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, söz konusu dönemde 22,3 milyar dolarlık ihracatla arzu edilen rakamın gerisinde kalındığına dikkat çekerken, Kasım'da 17 sektörün ihracatını artırdığı vurguladı ve ekledi: "Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 eksideyiz. Bu rakamla birlikte 11 ayda 238,5 milyar dolara ulaştık. Hizmet ihracatında da 9 aylık veriler elimizde. 9 aylık hizmet ihracatımız yüzde 7,4 artışla 86,4 milyar dolara ulaştı."

Gültepe, alt gruplara bakıldığında ilk üç sırada sırasıyla 43,1 milyar dolarla seyahat, 16,7 milyar dolarla yolcu taşımacılığı ve 10,1 milyar dolarla navlunun yer aldığını bildirdi. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin tahminine göre ekim ve kasım aylarında toplam 20,5 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirildiğini de belirten Gültepe, böylelikle hizmet ihracatında 11 ayda 107 milyar doların aşılacağının rahat bir şekilde söylenebileceğini ifade etti.

İhracatı en çok gerikeyen sektör: Mücevher

Gültepe, mal ihracatında sektörlere dair şu ifadeleri kullandı: "İlk 5 sektörümüz 3,24 milyar dolarla otomotiv, 2,54 milyar dolarla kimya, 1,49 milyar dolarla hazır giyim, 1,46 milyar dolarla elektrik-elektronik, ve 1,26 milyar dolarla çelik sektörleri oldu. Oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektörlerimiz, yüzde 57 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 38 ile fındık ve mamulleri, yüzde 32 ile savunma ve havacılık, yüzde 19 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller ve yüzde 17 ile tütün oldu."

Kasımda 17 sektörün ihracatını artırdığını, 9 sektörde düşüş kaydedildiğini ifade eden Gültepe, mücevher sektörünün yüzde 46 ile oransal olarak ihracatı en çok gerileyen sektör olduğu bilgisini paylaştı. Gültepe, mücevherin ardından gemi, yat ve hizmetleri, kimya, yaş meyve ve sebze ve hububat, bakliyatın düşüş görülen diğer sektörler arasında yer aldığını söyledi.

İhracat lideri: Almanya

En çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak şeklinde sıralandığını belirten Gültepe, 43 ülkede yüzde 50'nin, 96 ülkede ise yüzde 10'un üzerinde ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi.

Genel tabloda 120 ülkeye yapılan ihracatta artış gözlemlenirken, en çok ihracat yapılan ülke grupları arasında Avrupa Birliği, 9,4 milyar dolarla ilk sırada yer alıyor. Diğer Avrupa ülkeleri de bu orana eklendiğinde, Avrupa kıtasının toplam ihracattaki payı yüzde 58'e yaklaşmış durumda.

En çok ihracat yapan 5 il...

Gültepe, TİM verilerine göre geçen ay 47 ilin ihracatını artırdığını ve en çok ihracat yapan 5 ilin, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara şeklinde sıralandığını söyledi.

2023'ün aynı ayına göre birim ihracat değerinin yüzde 11 artışla 1,37 dolara ulaştığını bildiren Gültepe, kasım ayında parite ihracatına 121,5 milyon dolar negatif etki gerçekleştiğini belirtti: "Yılın son ayına girmiş bulunuyoruz. 11 aylık ihracatta yüzde 2,5 artıdayız. Elbette çok daha fazlasını arzu ediyorduk. 2028 hedeflerimize ulaşabilmemiz için ihracatımızı her yıl çift haneli büyütebilmeliyiz. Ancak Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlarda talebin yavaş seyretmesi bize olumsuz yansıdı. Ama asıl sorun rekabetçiliğimizi kaybetmemizden kaynaklandı. Eğer rekabetçiliğimizi koruyabilseydik bugün burada çok farklı rakamları konuşuyor olabilirdik. Biz 2025'le birlikte bu sorunların aşılacağını umut ediyoruz. Hızımızı kesen engeller kaldırılırsa 2025'te 280 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla ilerleyebileceğimizi söyleyebilirim"