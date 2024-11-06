TİM Başkanı: ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefine giden yolun kısalacağını ümit ediyoruz

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olarak seçilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Gültepe, bu yılın 10 aylık döneminde de ABD'ye yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artışla 13,4 milyar dolara çıktığını aktardı.

İki ülke arasındaki mesafenin uzak olmasına rağmen ABD'nin, Türkiye’nin en önemli ticari ortaklarından biri konumunda bulunduğunun altını çizen Gültepe, 2023 yılında ülkeye yaklaşık 15 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ve bu ülkeyle olan dış ticaret hacminin 31 milyar dolar düzeyine ulaştığını hatırlattı.

ABD’ye ihracatımızı her yıl çift haneli oranlarda büyütebilmeliyiz

Gültepe, küresel talebin yavaşladığı bir dönemde ABD’ye ihracatta yakaladıkları artışı önemli görmekle birlikte yeterli bulmadıklarını vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalayabilmemiz için ABD’ye ihracatımızı her yıl çift haneli oranlarda büyütebilmeliyiz" dedi.

Gültepe, TİM olarak yeni dönemde ABD ile ticari ilişkileri geliştirmek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini ekledi.