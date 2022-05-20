TİM Başkanı Gülle: 5 oyla başkan yardımcısı seçildim

İmam GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) seçimlerini yakından ilgilendiren tekstil sektör kurulu toplantısının yankıları devam ederken TİM Başkanı İsmail Gülle konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

18 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen tekstil sektör kurulunda Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri Başkanı Fikret Kileci seçilmişti. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de yeniden TİM adayı olabilmesi için sektör kurulunda başkan veya başkan yardımcısı olması gerekiyor. Bilgilendirme toplantısı yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, 14 kişilik kurulda başkan adaylığına üç kişinin aday olduğunu belirterek, “Bazı zarflarda iki koy kullanıldı. Ben 5 oy alarak başkan yardımcısı seçildim” dedi.

Sektör kurulu başkanı ve iki başkan yardımcısı için oylama yapıldığını belirten Gülle, “Ben her zaman halkımızın yüzünü güldüren açıklamalar yapmak için karışınıza çıktım. Suni bir tartışma oluştu, gündemi fazla meşgul etmemesi için toplantı düzenledim. Kurulumuz 14 temsilciden oluşuyor. İlk oylama başkan adaylığı için yapıldı. TİM başkanı olduğum için sektör kurulu başkanlığına aday olmadım. Oy çokluğu ile Fikret Kileci başkan oldu. 2’nci turda başkan yardımcıları için oylama yapıldı. Dünyanın neresinde olursa olun matematik ve rakamlar kesindir. 3 adayın olduğu, 14 kişinin oy kullandığı denklemde 5 oy alan kişinin başkan yardımcılığı geçerlidir” dedi.

“Yönetmeliğe göre başkan yardımcısıyım”

Seçimde 23 oy çıktığına da dikkat çeken Gülle, şöyle devam etti: “Gördüğümüz tablo şaşırtıcıdır. Bazı zarflarda iki oy çıktı. Bu oylar geçersizdir. Her kişinin bir oy hakkı vardır. Seçimlerin nasıl yapıldığı ve oy verme şekli ilgili tutanakta bellidir. Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğinin 23,27 ve 45’nci maddeleri net bir şekilde tarif edilir. Bu dayanakla sektör kurulundan başkan yardımcısı olarak seçildim. Ya bu şekilde kabul edilmesi lazım ya da yeniden seçim yapılması lazım.”

“Tartışmaları değil ihracatı konuşmak isterdik”

“Bu tartışmaları değil ihracatı konuşmak isterdim” diyen İsmail Gülle, sözlerini şöyle tamamladı: “Sektör kurulunda uygulanan mevzuat hükümleri, ihracatçı birlikleri seçimlerinde de aynı şekilde uygulandı. 61 ihracatçı birliği seçimlerinde de taraf gözetmeksizin her birine eşit mesafede yaklaştık. Tek arzumuz ekonomiye ihracatla katkı sağlamak, milletimizin yüzünü güldürmek. 4 yılda nereden nereye geldiğimizi belli. Yıl sonunda 250 milyar doları aşacağız. Türk tekstil sektörü olarak da başarılar sağladık. Dünyada 6’ncı sıradan 5’nci sıraya yükseldik. Dünya ticaretinden aldığımız pay yüzde 2,8’den yüzde 3,6’ya çıktı. Biz bu amaçla çalışırken maalesef başka arkadaşlarımız da başka amaçlar için çalışmış. Bizim tek amacımız, ülke ekonomimize ihracatımızla katkı sunmak.