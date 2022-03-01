TİM Başkanı Gülle: Birleşik Krallık ile yeni nesil bir STA’ya ihtiyacımız var

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Birleşik Krallık İstanbul Konsolosluğu ile düzenlediği Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirme İşareti (UKCA) Konferansı, Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Birleşik Krallık'ın çoğu Avrupa ülkesinden önce Türkiye'nin ticari ve diplomatik ilişkilere başladığı önemli bir ticari partneri olduğunu belirtti. 19 milyar doları aşan karşılıklı ticaret hacmi ve ihracattaki yüzde 6 payı ile Birleşik Krallık’ın Türkiye’nin en önemli altıncı ticari partneri konumunda olduğuna dikkat çeken Gülle, bununla birlikte 13,7 milyar dolarlık ihracatla Birleşik Krallık’ın en çok ihracat gerçekleştirilen üçüncü Pazar olduğunu söyledi.

Geçen yıl 27 sektörden 23'ünün Birleşik Krallık'a ihracatını artırdığını belirten Gülle, en çok ihracat gerçekleştiren sektörlerin 3,1 milyar dolar ile otomotiv, 2,1 milyar dolar ile hazır giyim, 2 milyar dolar ile elektrik-elektronik sektörleri olduğunu bildirdi.

Gülle, Birleşik Krallık'a en çok ihracat gerçekleştiren ürün gruplarının başında motorlu kara taşıtları, elektrikli makine ve cihazlar ile örme giyim eşyasının geldiğini, en çok ithalat gerçekleştiren ürün gruplarında ise mekanik cihazlar, demir ve çelik ile kara taşıtlarının öne çıktığını aktardı.

Yatırımlar noktasında da önemli bir atılım yaşandığını gördüklerini belirten Gülle, "Türkiye'nin İngiltere'deki doğrudan yatırımları 2021 yılında 296 milyon dolara ulaştı. Diğer yandan Birleşik Krallık, Türkiye'ye geçtiğimiz yıl 1,4 milyar dolarlık doğrudan yatırım yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

“Yeni düzenlemeleri büyük bir titizlikle takip ediyoruz”

İsmail Gülle, iki tarafın da yoğun gayretlerde bulunması sonucu Aralık 2020'de Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan STA sayesinde Brexit sürecinden doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçildiğini vurguladı.

Gülle, "AB'den ayrılık süreci 31 Ocak 2020'de tamamlandı. Elbette bu geçiş süreci mevcut pek çok uygulamada bazı revizyonlar gerektirdi. Geçtiğimiz yıl toplam 10 bin 700 firmamız Birleşik Krallık'a ihracat gerçekleştirdi. Yani neredeyse her 10 ihracatçımızdan birinin ihracat gerçekleştirdiği bu pazarda ağırlığımızı daha da artırmak ve sorunsuz bir şekilde ihracatımıza devam edebilmek için yeni düzenlemeleri büyük bir titizlikle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan anlaşmanın 2022 yılında daha geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasının iki ülke için de oldukça önem arz ettiğini vurgulayan Gülle, şunları kaydetti: "Son yıllarda süratle yükselen karşılıklı ticaret rakamları gösteriyor ki artık Birleşik Krallık ile yeni nesil bir STA'ya ihtiyacımız var. Birleşik Krallık İhracat Bakanı Graham Stuart, 2022 yılında Türkiye ile daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlanacağını ifade etti. Özellikle tarımsal ürünler, hizmet ve yatırım başlıklarında anlaşmanın güncellenmesi ihracat ailemizin bu süreçten en büyük beklentisidir."

"Değerlendirilmesi gereken ciddi bir potansiyel var"

TİM Başkanı Gülle, ilk STA'da olduğu gibi, müzakerelerin ikinci ayağında da sürecin başarıyla tamamlanacağına inandıklarını aktararak, iki ülke arasında değerlendirilmesi gereken ciddi bir potansiyel bulunduğunu aktardı.

Gülle, "Yükselen ticaret hacimlerine rağmen iki ülkenin karşılıklı dış ticaret payları bu potansiyeli tam olarak yansıtamıyor. Dünyada ticaret bloklarının yakınlaştığı, tedarik zincirlerinin yakından alım-satıma odaklandığı bu dönemde, yeni nesil STA ile inşallah bu potansiyeli değerlendirecek ve karşılıklı ticaretteki paylarımızı daha da artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye en öncelikli ülkelerden biri"

Birleşik Krallık Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri ve İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo da salgının küresel ticareti etkilerken, Birleşik Krallık-Türkiye ikili ticaretinin büyük ölçüde dirençli kaldığını vurguladı. Poleo, "Bu, özellikle 2020 yılı sonunda imzaladığımız ve uzun yıllar boyunca kurduğumuz tedarik zincirlerinin devamlılığını sağlayan STA'mız ve bireyler arası ilişkilerimiz vasıtasıyla geliştirdiğimiz işletmeler arası güçlü bağlantılarımız sayesindedir." ifadesini kullandı.

Birleşik Krallık'ın, geçen yıl Türkiye'deki tüm yatırımların yüzde 19'unu kapsayarak Türkiye'deki en büyük yatırımcı ülke haline geldiğini aktaran Poleo, şunları kaydetti: "UKCA işareti, Büyük Britanya'da piyasaya sürülen mallar için kullanılan yeni bir Birleşik Krallık uygunluk değerlendirme işaretidir. Birleşik Krallık hükümeti, böylesine önemli bir değişikliği açıklamak için Türkiye'yi en öncelikli ülkelerden biri olarak seçti. Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatında gereksiz aksamaların olmadığından emin olmak istiyoruz."