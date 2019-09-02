TİM Başkanı Gülle: Büyümeye net ihracatın katkısı 7,4 puan

02 Eylül 2019

Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Bugün açıklanan 2. Çeyrek GSYH verileri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2’lik artışla, Türkiye Ekonomisi’ndeki toparlanmanın güçlü sinyallerini teyit etmiştir" dedi.

Gülle, bugün açıklanan GSYH verileri ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün açıklanan 2. Çeyrek GSYH verileri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2’lik artışla, Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın güçlü sinyallerini teyit etti. Beklentiler bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2’lik daralma beklentisine rağmen, yüzde 1,5 daralmayla beklentilerden daha sınırlı bir daralmaya işaret ediyor. İç talep ve yatırımlar büyümeye halen katkı sağlayamazken, net ihracatın katkısı 7,4 puan olarak gerçekleşti.

GSYH’nın alt kalemlerine baktığımızda, ihracatın yine büyümeyi sırtlayan en önemli sektör, alan olduğunu görüyoruz. Bunda mal ve hizmet ihracatındaki %8,1’luk artış etkili oldu.

Net ihracatın büyümeye katkısının yıl genelinde güçlü bir şekilde süreceğini ve GSYH büyümesinin ise 2019’u yüzde 0,5-1,5 arası bir artış ile kapatacağına inanıyoruz."

İTO Başkanı: Daralmanın büyümeye dönüşeceği eşiğe geldik

Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 1,5 daraldı