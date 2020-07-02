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TİM Başkanı Gülle: İhracat ailesi Türkiye'nin dinamosu

Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, 'İhracat ailesi, salgın döneminde 'Önce Türkiye, Önce İhracat' diyerek üreten Türkiye'nin dinamosu olmaya devam etti' ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı Gülle: İhracat ailesi Türkiye'nin dinamosu
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayı ihracat  rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatı 2020 yılı haziran ayında  yüzde 15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolar oldu. Mayıs ayına göre  yüzde 35,2 ile ihracatta rekor artış hızı elde edildi.
Haziran'da 1.443 firma ihracat ailesine katılırken, 27 sektörün 24'ü ihracatta  artış sağladı. Fındık ve Mamülleri, Hububat, Mücevher, Gemi ve Yat, Süs Bitkileri sektörleri ihracatlarını aylık bazda yüzde 50'nin  üzerinde artırırken, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektör Otomotiv, Kimyevi Maddeler, Hazır giyim, Çelik ve Elektrik- Elektronik  oldu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracat ailesi, salgın döneminde'Önce
Türkiye, Önce İhracat' diyerek üreten Türkiye'nin dinamosu olmaya  devam etti. Türkiye, küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunu  tescilleyerek ihracatta normalin de ötesindeki seyrine başladı.

Ülkemiz, nasıl ki dünya ticaretindeki olumsuz gelişmeler ve Türkiye'ye  yönelik finansal saldırılara rağmen pek çok kez ihracatı artırmayı  başardıysa, bugün yine başardı. Olağanüstü koşulların barındırdığı  fevkalade fırsatların farkındayız. İhracatçılarımıza güveniyoruz.Söz  konusu Türkiye olunca dün yaptık, bugün de yaparız, yarın da  yapacağız" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayı geçici dış ticaret  verilerini açıkladı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat  haziranda yıllık yüzde 15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolar oldu.

Mayıs ayına göre artış oranı ise yüzde 35,2 ile rekor kırdı. Son 12  aylık ihracat da yüzde 15,1 düşüşle 75 milyar 55 milyon dolar oldu.

Salgının dünya ekonomisindeki etkilerini değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, " Uluslararası kuruluşlar, salgının küresel ekonomiye  etkilerine dair beklentilerini negatif yönde revize etmeye devam  ediyorlar. IMF, 2020 yılı için küresel ekonomik daralma beklentisini  yüzde 3'ten yüzde 4,9'a, Fitch ise yüzde 3,9'dan yüzde 4,6'ya revize  ederken Dünya Bankası ekonominin bu yıl yüzde 5,2 küçülmesini  öngörüyor. Hedef pazarlarımız arasında yer alan birçok ülke  ekonomisinin de 2020 yılında önemli ölçüde küçülme ile karşı karşıya  kalması bekleniyor. IMF bu yıl Meksika'nın yüzde 10,5, Birleşik Krallık'ın yüzde 10,2, Güney Afrika'nın yüzde 8, Rusya'nın ise yüzde 6,6 küçülmesini öngörüyor. Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)  verileri küresel ölçekte iktisadi faaliyetteki daralmanın hız  kestiğine işaret ediyor. Haziran ayında, Çin'de imalat ve hizmetler PMI verileri 50 olarak tarif edilen eşik seviyesinin üzerine çıkarken  Euro bölgesinde PMI endeksi Mayıs ayına göre, yüzde 40'ın üzerinde  artış göstererek 46,9'a ulaştı. Küresel ekonomide ve bilhassa ülkemiz  ekonomisinde toparlanmanın hızla gerçekleşmesi en büyük temennimiz"  dedi.

"İhracatçılar başarılamaz denileni başardı"

Tüm dünyada olduğu gibi salgının Türkiye'nin üretim ve ihracatını Mart- Nisan- Mayıs aylarında olumsuz etkilediğini belirten Gülle,  şunları söyledi: " İhracat ailesi, salgın döneminde 'Önce Türkiye, Önce İhracat' diyerek üreten Türkiye'nin dinamosu olmaya devam etti.

Tüm ihracatçıları bu olağanüstü dönemde sergiledikleri üstün  mücadeleden adına dolayı yürekten kutluyorum. Ülkemizde haziran ayı  ile başlayan normalleşme sürecinde ilk ayı geride bıraktık. Türkiye,  küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunu tescilleyerek ihracatta  normalin de ötesindeki seyrine başladı. Ülkemiz, nasıl ki dünya  ticaretindeki olumsuz gelişmeler ve Türkiye'ye yönelik finansal  saldırılara rağmen pek çok kez ihracatı artırmayı başardıysa, bugün  yine başardı. Olağanüstü koşulların barındırdığı fevkalade fırsatların  farkındayız. İhracatçılarımıza güveniyoruz.Çünkü onlar hep yapılamaz  denilenleri yaptı, başarılamaz denilenleri başardı. Söz konusu Türkiye  olunca dün yaptık, bugün de yaparız yarın da yapacağız."

"Haziran ayı ihracatı büyük bir çabayı yansıttı"

Firmaların salgının ortaya çıkardığı talep şokunu en az hasarla  atlatmaları adına, ihracatçılara yönelik kredi hacminin artırılması ve  ihracatçıların finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasına büyük önem  verdiklerini söyleyen Gülle, " Başta Eximbank olmak üzere kamu  bankalarının ve özel bankaların ihracatçılara sağladıkları desteklerin Haziran ayı ihracat verilerine tüm sektörlerde olumlu katkısına şahit  olduk. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyetinin ilk milli bankası olan Türkiye İş Bankası ile ihracatçılarımızın elini küresel ticarette daha  da güçlendireceğine inandığımız bir protokol imzaladık. Bu işbirliği,  ihracatçılara düşük faizli kredi sunması, kadın ihracatçılara yönelik  pozitif ayrımcılık uygulaması ve 500 milyon dolar gibi yüksek bir  hacmi kapsaması bakımından büyük önem arz etmektedir. Pandemi sürecinde  ortaya çıkan ve TİM olarak dile getirdiğimiz 53 talebin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın özverisiyle jet hızıyla  çözüme kavuşturulduğunu belirtmek istiyorum. Haziran ayı ihracat  rakamlarımız bu büyük çabayı yansıtmaktadır. Tüm ihracat ailesi  adına böylesi zorlu bir dönemde ortaya koydukları yoğun gayret için,  tekrar tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde kıymetli bakanlarımıza  en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu dönemde atılan seri adımların  olumlu yansımalarını inşallah hem yeni normalde,hem de sonrasındaki  süreçte daha çok göreceğiz" dedi.
Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi faaliyetleri aralıksız devam edecek

İhracatçılar için mücadelenin yeni başladığını belirten Gülle, TİM  olarak ihracatçılar için tüm fırsat ve riskleri tek tek  değerlendirmeye devam ettiklerini kaydetti. Gülle, Türkiye'nin ve  ihracatın geleceği için TİM'in yürüttüğü eylem planı çerçevesinde  haziran ayında yapılan çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Haziran ayında, Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi faaliyetlerimiz  kapsamında Ticaret Bakanlığımız koordinasyonu ile gerçekleştirdiğimiz Sanal Ticaret Heyetlerinin bir yenisini daha organize ettik. Sanal Ticaret Heyetlerimizden üçüncüsünü, 15-25 Haziran tarihlerinde  Tarım,
Gıda ve Gıda Dışı Hızlı Tüketim Ürünleri, Tarım Makinaları, Soğuk Hava Depoları ve İklimlendirme sektörlerini kapsayacak şekilde Hindistan'a  gerçekleştirdik. Küresel virüs salgınıyla ortak mücadelenin ikinci  aşaması olarak belirlediğimiz, yoğun ticari işbirliğinin sağlanması  noktasında Sanal Ticaret Heyetleri büyük önem taşıyor. Sanal Ticaret
Heyetlerimiz Özbekistan, Kenya ve Hindistan ile sınırlı kalmayacak  olup, TİM olarak, ihracat ailesinin 95 bin üyesi ile hedef pazarlarda Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi faaliyetlerimize aralıksız şekilde  devam edeceğiz."

Haziran'da 1.443 firma ihracat ailesine katıldı

Haziran ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı Gülle, şu bilgileri verdi: "Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceği  açısından vazgeçilmez bir sacayağı olduğu perçinlenmiş olan  ihracatımıza yönelik farkındalık ve TİM olarak ülkemizin her  noktasında yürüttüğümüz KOBİ ihracat Seferberliği eğitimlerimizin en  net sonucu olarak  haziran ayında ihracat ailemize 1.443 firmamızın  katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan  bu firmalarımız haziran ayında 101 milyon 384 bin dolarlık ihracat  gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, haziran ayı içerisinde  toplam 38.373 firmamız ihracat gerçekleştirdi."

144 ülkeye ihracat 2,43 milyar dolar arttı

Türkiye küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen haziran ayında 144 ülkeye ihracatını 2,43 milyar dolar artırmayı başardı. Bu 144  ülkenin 119'unda artış yüzde 10'un, 61'inde ise yüzde 50'nin üzerinde  gerçekleşti. Bu ülkeler arasında, geçtiğimiz yılın haziran ayına göre
304 milyon dolar ihracat artışıyla Birleşik Krallık, 272 milyon dolar  ihracat artışıyla ABD ve 162 milyon dolar ihracat artışıyla İsrail  dikkat çekti.

Otomotiv liderliği sürdürdü

Haziran ayının lideri, 2 milyar 16 milyon dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü olurken, 1 milyar 425 milyon dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler sektörü ikinci, 1 milyar 358 milyon dolara ulaşan
Hazırgiyim sektörü üçüncü, 1 milyar 129 milyon dolar ile Çelik sektörü  dördüncü ve 903 milyon dolar ile Elektrik- Elektronik sektörleri  beşinci oldu. Haziran ayının en güçlü performansına imza atanlar ise  yüzde 69,3 artışla 128,4 milyon dolar ihracata ulaşan Fındık ve Mamülleri, yüzde 66 artışla 572,4 milyon dolara ulaşan Hububat, yüzde 60,2 artışla 345,1 milyon dolara ulaşan Mücevher, yüzde 58,8 artışla 88 milyon dolara ulaşan Gemi ve Yat, yüzde 55,2 artışla 6 milyon  dolara ulaşan Süs Bitkileri sektörleri oldu.

Sektörlerde tablo tersine döndü

Haziran ayı özelinde sektörlerin ihracat performanslarına  bakıldığında en kötü geride kaldı. Mayıs ayında 27 sektörün 25'i  ihracatta düşüş yaşarken, haziran ayında 27 sektörün 24'ü ihracatta  artış sağladı.

En çok ihracat gerçekleştirilen ülke Almanya oldu

Haziran ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 202 ülke ve  bölgede dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3  ülke ise 1 milyar 293 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 13 milyon  dolar ile İngiltere ve 792 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin  ihracattaki payı yüzde 49,4 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67'ye  yükseldi.Aralarında ABD, Almanya, İtalya ve Hollanda'nın da yer aldığı  tam 17 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük  pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı 6, 53 milyar dolarlık  bir hacim ile yüzde 48,5 seviyesine düştü.

En dikkat çekici artış Kastamonu'da görüldü

İllerin ihracatına bakıldığında  haziran ayında 68 il ihracatını  artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla  5 milyar 404 milyon dolarla İstanbul, 931 milyon dolarla Bursa ve 865 milyon  dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise  yüzde 631 artışla 54 milyon dolar ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 293 artışla 6  milyon dolara ulaşan Van ve yüzde 208 artışla 1,5 milyon dolar ihracat  yapan Kırıkkale'de yaşandı. Kastamonu Hazırgiyim sektörü ihracatını 11  kat artırırken, Van'da Madencilik sektörü ihracatını 161 katına  çıkarttı. Kırıkkale'de Makine sektörünün ihracatını yüzde 44 artırdığı  görüldü.

174 ülkeye 4,2 milyar TL ile ihracat yapıldı

Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta 4 milyar 219 milyon TL tutarında  ihracat gerçekleştirildi. 6.416 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.

Paritenin olumsuz etkisi 31,7 milyon dolar oldu

Miktar bazında ihracat ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre  yüzde 28,3 artışla 12,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak,  haziran ayında Euro Dolar paritesinin negatif etkisi 31 milyon 771 bin  dolar oldu. 

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