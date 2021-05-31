TİM Başkanı Gülle: İhracat ülkemizin güvencesidir

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin pandemiye rağmen 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını hatırlatan Gülle, "Net ihracatın büyümeye katkısı da yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu, pandemide üretimin aksamadığını ve ihracatın duraksamadığını işaret ediyor. Art arda kırdığımız rekorlarla ihracatta gösterdiğimiz güçlü performansın ülkemizin büyümesine katkı sağlamasından ayrıca gururluyuz. Biliyoruz ki, ihracat ülkemizin güvencesidir." ifadelerini kullandı.

Gülle, yüzde 7'lik büyüme rakamlarındaki en büyük payın sanayicinin ve ihracatçının olduğunu ifade ederek, "Özellikle yılın son 6 ayında, yükselen bir eğilim neticesinde, 95 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefimizi aşmayı başardık. 2021 yılında, tarihi bir ihracat performansı yakalamış durumdayız. Yılın ilk 4 ayında toplam ihracatımız 68 milyar doları, son 6 ayda ise 102 milyar doları aştı. Böylece, ardı ardına son beş ayda ihracat rekoru kırmayı başardık." dedi.

2021’i ihracatın yılı yaparak, 200 milyar dolar rakamına erişmeyi hedeflediklerini vurgulayan Gülle, "Ülkemizin “Güvenilir Tedarikçi” kimliğini her zaman öne çıkararak, üretim ve ihracat seferberliği başlattık. Bu rakamlar, tüm bu başarılar, o dönemdeki yoğun gayretlerimizin ürünüdür. Şimdi ise, yeni dönemi ve küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümü iyi okuyarak, önümüzdeki fırsatlara odaklanma zamanı geldi. Bu dönemdeki fırsatları değerlendirerek, “İhracatla Yükselen Türkiye”yi hep beraber inşa edeceğiz. Türkiye, ihracatla büyüyor ve ülkemiz yeni dönemde de büyümede öncü olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.