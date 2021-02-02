TİM Başkanı Gülle: İhracatta 200 milyar doları yakalamanın zamanı geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirilen ocak ayı dış ticaret verilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan TİM Başkanı Gülle, geçen hafta içerisinde yürürlüğe giren “Mal İhracatına Yönelik Desteklerde Hedef Ülke ve sektörlerde ilave desteklerin sağlanması” kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bu ilave destekle beraber, hedef ülkelerde pazar paylarını artırırken, katma değerli sektörlerde yeni rekorlar kırılacağına inandığını belirten Gülle, 2021 yılına, tüm dünyada hızla başlanan aşılama çalışmalarıyla, umutla başlandığını, ancak bu ay, salgınla mücadelede küresel ölçekte sınırlamalar artarken, önemli ihracat pazarlarında da olumsuz gelişmelerin yaşandığını gözlemlediklerini söyledi.

Gülle, bu anlamda, ocak ayı ihracat performansının ayrı bir önem arz ettiğine işaret ederek, “Diğer yandan ABD’de yeni dönemle beraber küresel ticarette korumacılığın azalacağına dair sinyaller artıyor. Ocak ayında, küresel sanayi PMI verileri, sanayide ve ihracatta beklentileri aşmış durumda. Bu anlamda, sanayi üretimindeki artış eğilimi ve ihracat siparişlerindeki yüksek seyrin, yılın diğer aylarına da tesir edeceğini görüyoruz.” diye konuştu.

“Navlun fiyatlarında normalleşmenin başlamasını bekliyoruz”

Son dönemde ihracat ailesinin gündeminde olan navlun fiyatlarına da değinen Gülle, şunları kaydetti: “Taşımacılıkta ve teslimatta gecikmeler, yeterli konteyner bulunamaması ve artan navlun fiyatları küresel ticareti zorlamaktadır. Bu sıkıntılı koşulları yakından izlemekte ve riskleri takip etmekteyiz. 11 Şubat’ta başlayacak Çin yılbaşı tatili sonrası navlun fiyatlarında normalleşmenin başlayacağına inanıyoruz. Diğer bir önemli husus da iklim değişikliği. Küresel ölçekte yaşanan en sıcak ocak ayı ve birçok coğrafyada yaşanan kuraklık, sürdürülebilirliğin önemini hatırlatırken tarım ürünleri giderek daha kritik hale gelmektedir. 2021 yılında ihracatçılarımızın sürdürülebilirlik koşullarına uyum sağlamaları adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

“2021’e büyük umutlarla ve yüksek hedeflerle başladık”

İsmail Gülle, 2020 yılında ihracat ailesinin gösterdiği performansla, 2021’e büyük umutlarla ve yüksek hedeflerle başladıklarını vurgulayarak, “İhracatın ülkemizin güvencesi olduğunun bilinciyle, son aylarda ihracatta kazandığımız ivmeyi koruyarak, hedeflerimize, kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Öyle ki 2020 yılının son çeyreğinde, ihracatımızın 50 milyar doların üzerine çıkması, bize artık ihracatta yıllık 200 milyar dolar seviyesini aşmanın, yakalamanın zamanının geldiğini gösteriyor.” dedi.

İhracat ailesinin sahadaki neferleri olarak, bu hedefe ulaşmak adına gece gündüz demeden çalışmayı sürdürdüklerini anlatan Gülle, dijital platformda gerçekleştirdikleri etkinlikleri, salgının geleceğinden bağımsız olarak yapmaya, ihracatçıları dünyanın dört bir köşesindeki alıcılarla buluşturmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Gülle, 2021 yılı ocak ayında Gana Sanal Ticaret Heyeti ve Özbekistan Sanal Sektörel İklimlendirme Ticaret Heyetlerini gerçekleştirdiklerini, dün de Katar-Umman Sanal Genel Ticaret Heyeti’nin açılışını yaptıklarını anımsatarak, Bakan Pekcan’ın destekleriyle şu ana kadar 48 ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini, buna devam edeceklerini söyledi. Bugün atılan adımların, yapılan çalışmaların “İhracatla Yükselen Türkiye”nin inşasına hizmet ettiğine dikkati çeken Gülle, bu yolda, 100 bin ihracatçının temsilcisi olarak, çalışmalara durmaksızın devam edeceklerini vurguladı.

“Emtia fiyatlarındaki artış da ihracatımızı destekleyecek faktör”

TİM Başkanı Gülle, son dönemde küresel ticarette bölgesel iş birliklerinin öneminin artmış durumda olduğunu belirterek, Türkiye’nin de bölgesel iş birliklerine yönelmesinin, küresel tedarik zincirlerindeki değişimle, küresel ticaretten alacağı payın artmasına önemli katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Küresel ekonomi tarafında ise 2020’nin, tüm ekonomiler açısından zorlu bir yıl olduğunu anımsatan Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “2021 itibariyle artık tüm dünya, ekonomik toparlanmayı konuşmaya başladı. IMF, ülkemiz ekonomisinin gösterdiği başarılı performans neticesinde ilgili verilerini revize etti. Buna göre, 2021’de dünya ekonomisinin yüzde 5,5, Türkiye ekonomisinin yüzde 6 büyümesi bekleniyor. 2020’yi büyümeyle kapatması beklenen sayılı ülke arasına girmeyi başaran ülkemizin 2021’de ciddi bir büyüme oranıyla gelişmekte olan ülkeler arasında öne çıkması gurur verici. Küresel ekonomide toparlanmanın yanında, emtia fiyatlarındaki artış da 2021’de ihracatımızı destekleyecek bir faktör gibi ortaya çıkıyor. Ocak ayı içerisinde Londra Metal Borsası'nda emtia talebinin artmasıyla birlikte, Metal Endeksi son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bunun yanında petrol fiyatlarında artış yaşanmaması da neticede maliyet açısından avantaj sağlamaktadır.”

“Türkiye markasının güç kazandığını gözlemliyoruz”

Ocak ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 2,5’lik artışla 15 milyar 48 milyon dolar olduğunu belirten Gülle, “2020 yılı ocak ayında, iyi bir başlangıç yaparak ocak ayı ihracat rekoruna imza atmıştık. 2021’e başlarken yine ocak ayının rekorunu tazelemenin gururunu yaşıyoruz. Bu yıl, ihracatçımızın bu tempoyu koruyacağına ve hatta aylık ihracatta yeni rekorlar kıracağına yürekten inanıyorum. Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara ulaşacak güce, altyapıya ve enerjiye sahibiz.” şeklinde konuştu.

Küresel tedarik zincirlerinde salgın ile hızlanan yeniden yapılanma sürecinin faydalarını şimdiden görmeye başladıklarını vurgulayan Gülle, her bir sektörde ihraç mallarına talebin arttığını, Türkiye markasının güç kazandığını gözlemlediklerini söyledi. Gülle, Sanal Ticaret Diplomasisi faaliyetleriyle, hükümetle ve birçok kurum ve kuruluşlarla iş birlikleriyle ve istişareleriyle, ihracatçılarla gerçekleştirdikleri buluşmalarla, inovasyon ve girişimcilik kültürünü geliştirmek adına yaptıkları çalışmalarla, “İhracatla Yükselen Türkiye”nin hep birlikte inşa edildiğini dile getirdi.

“Ocak ayında 1.457 firma ilk kez ihracat yaptı”

Gülle, ocak ayında 1.457 firmanın ilk kez ihracat yaparak, 75 milyon 447 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirerek, genel tabloya bakıldığında ise, ocak ayı içerisinde toplam 39 bin 184 firmanın ihracat yaptığını kaydetti.

Bu yılın ocak ayında sektörlerin performansı incelendiğinde ise önceki yılın aynı ayına göre 17 sektörün ihracatını artırdığını ifade eden Gülle, şunları aktardı: “Sektörel anlamda ocak ayında 2 milyar 267 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz liderliğini korurken, 1 milyar 648 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 523 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörümüz ise üçüncü oldu. Ocak ayının en güçlü performansına imza atan sektörler, yüzde 13 artışla 331 milyon dolara ulaşan mücevher, yüzde 11 artışla 401 milyon dolara ulaşan iklimlendirme, yüzde 9 artışla 279 milyon dolara ulaşan yaş meyve sebze sektörleri oldu. Ocak ayında sektörlerimizdeki çarpıcı artışlara bakacak olursak; mücevher sektörümüz İsviçre’ye ihracatını yüzde 282, ABD’ye ihracatını ise yüzde 78 artırdı. Kimyevi maddeler sektörümüz ocak ayında Lübnan’a ihracatını yüzde 101, ABD’ye ihracatını ise yüzde 78 artırdı. Elektrik-elektronik sektörü ihracatımız Çin’e yüzde 187, Belçika’ya yüzde 96 artış gösterdi.”

“Bayrağımızı 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardık”

Ocak ayında ihracatçıların, Türk bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını hatırlatan Gülle, “Ocak ayında ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke 1 milyar 455 milyon dolarla Almanya, 933 milyon dolarla ABD, 864 milyon dolarla İtalya, 814 milyon dolarla Birleşik Krallık, 737 milyon dolarla Fransa oldu. Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz, 10 ülkenin 6’sına ihracatımızı artırdık.” dedi.

Ocak ayında ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracatın binde 4 artışla, 6,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 42,9 pay aldığını ifade eden Gülle, AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa Kıtası’nın, ocak ayı ihracatındaki payının ise yüzde 55,5 olduğunu kaydetti. Gülle, söz konusu dönemde diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2 milyar 798 milyon dolar, Afrika Kıtasına 1 milyar 301 milyon dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1 milyar 115 milyon dolar, Kuzey Amerika’ya ise 1 milyar 11 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

“52 il ihracatını artırmayı başardı”

Gülle, ocak ayında 52 ilin ihracatını artırmayı başardığını belirterek, “En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilimiz sırasıyla 5 milyar 740 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 142 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 104 milyon dolarla Kocaeli, 794 milyon dolarla İzmir, 671 milyon dolarla Gaziantep oldu.” dedi.

En dikkat çekici ihracat artışlarının ise yüzde 268 artışla Kastamonu, yüzde 170 yükselişle Adıyaman, yüzde 96 artışla Şırnak’ta olduğunu aktaran Gülle, Konya’da savunma ve havacılık sektörünün ihracatını 6 katına çıkardığını, Şırnak’ta yaş meyve sebze sektörünün ihracatını yüzde 356 artırdığını, Ankara’da hazır giyim sektörünün ihracatının yüzde 259 yükseldiğini kaydetti. “Ocak ayında, Kovid-19 ürünleri ihracatı, yüzde 22 artışla 34,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.” diyen Gülle, miktar bazında ihracatın ise ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre binde 3 artarak, 12,9 milyon tona ulaştığını bildirdi.

“6 bin 235 firma ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti"

Son dönemde avro/dolar paritesindeki artışın ihracata pozitif yansıdığına işaret eden Gülle, “Ocak ayında paritedeki artışın pozitif etkisinin 586 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Avro/dolar paritesindeki pozitif görünümün, önümüzdeki aylarda da devam etmesini öngörüyoruz.” yorumunu yaptı. Söz konusu ayda, 169 ülkeye toplam 5 milyar 215 milyon TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Gülle, 6 bin 235 firmanın ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih ettiğini, son aylarda TL ile ihracatta artış trendinin devam ettiğini söyledi.