TİM Başkanı Gülle: Türkiye'nin büyümesi artık ihracat öncülüğünde gerçekleşiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, etkinlikteki konuşmasında, görev süresi boyunca, kur üzerinden Türkiye ekonomisine saldırılara, ticaret savaşlarına, COVID-19 salgınına ve sıcak çatışmalara şahitlik ettiklerini belirterek, tüm bunlara rağmen, Türkiye'nin ihracatta atılım yaptığı, tarih yazdığı bir dönemi hep beraber inşa ettiklerini söyledi.

Türkiye’nin küresel ticaretten aldıkları payı yüzde 1'in üzerine taşıdıklarına dikkat çeken Gülle, devamında şunları kaydetti: “Son 21 ayın 19'unda ihracat rekorları kırdık. Tüm bu başarılarda, kuşkusuz, hükümetimiz ile yaptığımız yoğun iş birliği belirleyici oldu. Pandemi süreci de dahil olmak üzere, ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunlara hızlı ve etkili çözümler ürettik. Hükümetimiz, ihracat ailemiz adına ilettiğimiz 223 sorunu süratle çözüme kavuşturdu. Bizler, bu zorlukların üstesinden gelmenin ancak güçlü bir vizyon ile, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek mümkün olacağına inandık. Bu amaçla istişareyi, diyaloğu ve güçlü iletişimi yaptığımız işin merkezine aldık. İhracatçıları büyük bir aile olarak gördük, tüm ihracatçılara ve ihracatçı adaylarına Meclisimizin kapısını sonuna kadar açtık. TİM’i tanımayan, bilmeyen kalmadı. Bu seferberlikte ailemize yaklaşık 40 bin yeni ihracatçı firma kattık. Özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin yoğun katılımı bizler için büyük bir gurur vesilesi oldu."

Toplam ihracatın yüzde 55’i ilk 1000 ihracatçıdan

Türkiye'nin büyümesinin artık ihracat öncülüğünde gerçekleştiğine işaret ederek, hem 2021 yılında, hem de bu yılın ilk çeyreğinde, büyümenin yarısının ihracatla geldiğini anımsattı. "İhracatımızın lokomotifi de toplam ihracatımızın yüzde 55’ini gerçekleştiren ilk 1000 ihracatçımız oldu." diyen Gülle, şu bilgileri verdi: "2021 yılında ilk 1000 firmamızın ihracatı, yüzde 33 artışla 123 milyar doları aştı. Geçen sene listede olmayan 173 firmamız, bu sene ilk 1000 arasına girmeyi başardı. Bu yıl tam 15 firmamızın ihracatı 1 milyar doları aştı. Listede yer alan firmalarımızın yüzde 80’i, yüzde 100 yerli firmalardan oluşuyor. Ayrıca ilk 1000 ihracatçımız arasında 52 farklı ilden firmamız bulunuyor. 7 bölgemizin tamamının temsil edildiği, tüm Türkiye’ye yayılmış bu tablo, ihracatımızın geleceği adına bizleri heyecanlandırıyor. Tek bir bölge bırakmadan bayrağımızı gururla dalgalandıran ihracat ailemizin her bir ferdini ve bugün ödüllerini takdim edeceğimiz şampiyonlarımızı canıgönülden tebrik ediyorum."

"'Biz İsmail Başkan'a ulaşamadık' diyecek hiçbir ihracatçı yoktur"

Bugün kendisinin son kez TİM Başkanı olarak hitap ettiğini anımsatan Gülle, şöyle konuştu: "Bundan dolayı hem sevinçliyim hem de hüzünlüyüm. Sevinçliyim çünkü, çıtayı devraldığımız yerden çok daha yukarı çıkardık ve bu bayrağı öyle teslim ediyoruz. Göreve başladığımızda, 'ihracat ailesinin hakimi değil hadimi olmaya geldiğimizi' ifade etmiştik. İhracatın tek çatı kuruluşu olan TİM’in Başkanlığına teveccüh edip beni seçmenizden sonra zaman su gibi akıp geçti. Ancak biz, su gibi akıp geçen zamana bakıp oturmadık. Çalışma arkadaşlarımla beraber zaman, mekan ve imkanları zorlayan çok önemli işlere imza attık. 4 yıllık kısa bir sürede 8 yıllık icraat yaptık. TİM'de en'lerin ve ilk'lerin döneminde, 100'ü aşkın yeniliği hayata geçirdik. Bizler için esas olan, Türkiye’de üretimin ve ihracatın artmasına hizmet etmek, bu sayede ülkemizin daha güçlü bir ekonomiye sahip olması için çalışmaktır. Başkanlığım öncesinde de hayatımın şiarı buydu, görev süremde de tek amacım bu oldu. TİM Başkanlığı görevim bitse de, bundan sonra da Türkiye ekonomisinin ve ihracatının hizmetkarı olmaya devam edeceğim. 'Biz İsmail Başkan'a ulaşamadık.' diyecek hiçbir ihracatçı yoktur. Geride kalan dört yılın ardından, gök kubbede hoş bir seda bırakabilmişsem benim için yeterlidir.