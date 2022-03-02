TİM Başkanı Gülle: Yılın ilk iki ayında 24 sektör ihracatını artırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Hükümetimizin desteğiyle bu süreci en az etkiyle atlatacağımıza inanıyoruz. Sektörlerimizle beraber ticaretimizi olumsuz etkileyecek senaryoları değerlendirip alternatif yöntemler üzerine çalışıyoruz." dedi.

Şubat ayı dış ticaret rakamları, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katıldığı toplantıda açıklandı.

Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat öncülüğünde büyümeye devam ettiğini belirten Gülle, 2021'de Türkiye ekonomisinin son 10 yılın en yüksek performansını göstererek yüzde 11 büyüdüğünü anımsattı.

Gülle, Türkiye'nin bu performansla 2021 yılında G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en güçlü performansı gösteren ülke olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sanayi üretimi ve ihracat büyümenin lokomotifi oldu. Ana kalemler bazında en yüksek büyümeyi ihracat kaydetti. İhracatın büyümeye katkısı 5,3 puan, net ihracatın katkısı ise 4,9 puan oldu. Sanayi yüzde 17, yatırımlar yüzde 6 büyüdü. Büyümenin yarıya yakın kısmı ihracatla geldi. Türkiye üreterek, ihracat yaparak yükseliyor. İhracatımızın son dönemdeki performansı gösteriyor ki, 2022 yılında da ihracat ailemiz Türkiye'nin büyümesine öncülük edecek.

İhracat ailesi olarak, önemli iki ticari partnerimiz ve Karadeniz’de komşumuz olan Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bu süreç uzamadan taraflar itidalli bir çözüme ulaşacaktır. Geçen yıl bu iki ülkeye toplamda 9 milyar dolar ihracat yaptık. İki ülke dış ticaret hacmimizden yüzde 8'in üzerinde pay aldı. Rusya'dan 4,7 milyon, Ukrayna'dan 2 milyon turist ağırladık. İhracat ailesi olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin desteğiyle bu süreci en az etkiyle atlatacağımıza inanıyoruz. Sayın Bakanımız ve tüm sektörlerimizin temsilcileriyle geçtiğimiz hafta sonu bir araya geldik. Yaşanan gelişmelerin ekonomi ve ihracatımıza etkilerini değerlendirmek adına hızlıca aksiyon aldık."

"İhracat ailesi olarak gelişmelere göre en doğru şekilde pozisyon alacağız"

İsmail Gülle, bu savaştan en az etkiyle çıkmak adına atılabilecek adımları değerlendirdiklerini, bu süreci ihracatçıları mağdur etmeden yönetmek için teyakkuza geçtiklerini, tüm yaşananları yakından takip ettiklerini söyledi.

"Sektörlerimizle beraber ticaretimizi olumsuz etkileyecek senaryoları değerlendirip alternatif yöntemler üzerine çalışıyor, ihracatçılarımızdan gelen önerileri resmi makamlara iletiyoruz" diyen Gülle, son 30 yılda Türkiye'nin yakın coğrafyasında pek çok savaşa tanık olunduğunu, bölgenin istikrarını olumsuz yönde etkileyen tüm bu çatışmalara rağmen Türkiye'nin, istikrarlı siyasi yapısını korumayı başardığını kaydetti.

Gülle, "Bu istikrar ekonomimize ve ihracata da yansımış, savaşlarla, çatışmalarla geçen bu yıllarda ekonomimiz ve ihracatımız istikrarlı bir şekilde büyümüştür. Ukrayna'daki güncel gelişmeler henüz sıcaklığını koruyor, Rusya'ya karşı açıklanan finansal yaptırımlara günaşırı yenileri ekleniyor. İhracat ailesi olarak gelişmelere göre en doğru şekilde pozisyon alacağız." ifadelerini kullandı.

"Tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracat rakamına erişmeyi başardık"

Şubat ayında tarihi bir performans göstererek rekora ulaştıklarına işaret eden Gülle, şubat ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre

yüzde 25'lik artışla 20 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Gülle, bu rakamla beraber tarihlerinin en yüksek şubat ayı ihracat rakamına erişmeyi başardıklarını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yılın ilk 2 ayında toplam ihracatımız 37,6 milyar dolara ulaştı. Rakamlarımızın detaylarına baktığımızda, tam 24 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Bu ay 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz ilk sırada yer alırken, 2,4 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1,8 milyar doları aşan hazır giyim sektörümüz ise üçüncü oldu. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise geçtiğimiz yıla göre ihracatını 728 milyon dolar artıran kimyevi maddeler, 595 milyon dolar artıran çelik ve 412 milyon dolar artıran demir ve demir dışı metaller sektörlerimizde yaşandı.

Hububat, çimento, cam, seramik ve meyve sebze mamulleri sektörlerimiz şubat ayında rekor kırdı. Bu ay ihracatçılarımız, ülkemizin bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. 164 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke, 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler ise 384 milyon dolarla ABD, 318 milyon dolar artışla Irak ve 291 milyon dolar artışla Almanya oldu. İhracatçılarımız aralarında Almanya, Polonya ve Finlandiya'nın da bulunduğu 9 ülkeye aylık ihracat rekoru kırdı."

"Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne 477 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik"

TİM Başkanı Gülle, şubat ayında 2022 yılındaki ilk ticaret heyetini oldukça yoğun bir katılımla Dubai'de gerçekleştirdiklerini anımsatarak, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki alıcıların, Türk firmalara çok yoğun bir teveccühü olduğunu ifade etti.

Gülle, "Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne 477 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İkili ilişkilerdeki olumlu seyrin önümüzdeki dönemde ihracat rakamlarımıza daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ticaret heyetlerimize 5 Mart'ta İsrail ve 14 Mart'ta İspanya heyetleriyle devam edeceğiz." dedi.

"AB'ye ihracatımız yüzde 22 artışla 8,4 milyar dolar hacme ulaştı"

İsmail Gülle, ülke gruplarına göre ihracat verileri hakkında da bilgi verdi. AB'ya ihracatın yüzde 22 artışla, 8,4 milyar dolar hacme ulaştığını bildiren Gülle, şöyle devam etti:

"AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de dahil ettiğimizde, Avrupa kıtasının şubat ayı ihracatımızdaki payı yüzde 55,2 oldu. Diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,5 milyar dolar, Afrika kıtasına 2 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,5 milyar dolar ve Uzak Doğu'ya 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılında da ihracatçı firma sayımıza yansımaya devam ediyor.

Tam 1.718 firmamız, bu ay ilk kez ihracat yaptı ve ihracat ailemize katıldı. Yeni firmalarımız, şubat ayında 72,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ay ihracat yapan firma sayımız ise 45 bin 965 oldu. Miktar bazında ihracatımız ise yüzde 12 artarak 14,1 milyon ton olarak gerçekleşti. Bununla birlikte ihracat birim fiyatımızda da pozitif ivme devam ediyor. Birim ihracat değerimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 1,42 dolara yükseldi. Bu ay birim ihracat değerini en çok artıran sektörlerimiz, yüzde 43 ile çelik, yüzde 40 ile savunma ve havacılık ve yüzde 27 artışla kimyevi maddeler sektörlerimiz oldu."

"Bu ay 69 ilimizin ihracatını artırdığını görüyoruz"

TİM Başkanı Gülle, şubatta 69 ilin ihracatını artırdığını belirterek, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin sırasıyla 8 milyar dolarla İstanbul, 1,4 milyar dolarla Kocaeli, 1,3 milyar dolarla Bursa olduğunu aktardı.

Bu şehirler haricinde, ihracat artışıyla dikkati çeken diğer illerin ise ihracatını 242 milyon dolar artıran İzmir ve 160 milyon dolar artıran Gaziantep olduğunu bildiren Gülle, "Şubat ayında 4 ilimiz; Tekirdağ, Kütahya, Kırşehir ve Çankırı, tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi." dedi.

Gülle, Türk lirası ile açılan beyannamelere göre ise 165 ülkeye toplam 9 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildiğini, şubat ayında Türk lirası ile ihracatın yüzde 92 arttığını söyledi.

"İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ile beraber ihracatın finansmanında yeni bir döneme girdik"

İsmail Gülle, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin 1 Mart itibarıyla resmi olarak hayata geçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ile beraber ihracatın finansmanında yeni bir döneme girdik. İGE, kredi teminatı oluşturmakta sorun yaşayan ihracatçı KOBİ'lerimize kefalet desteği sağlayacak. Artık ihracatçılarımız, gayrimenkullerini ve taşınmazlarını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak. Finansman ihtiyacı noktasında bir diğer müjde de yeni Kredi Garanti Fonu destek paketinden geldi. Toplam 60 milyar liralık KGF, kefaletli yatırım, ihracat ve işletme harcamaları destek paketleri için başvurular başladı.

Bu önemli paketin 25 milyar liralık kısmı ihracat destek paketi olarak kullanıma sunuldu. Bununla beraber geçtiğimiz yıl 14 bini aşkın ihracatçımızın yararlandığı Eximbank desteklerinde, 2022 yılında 50 milyar dolar hedefleniyor. Küresel enflasyonu ve ihracatımızdaki hızlı yükseliş ivmesini göz önüne aldığımızda, ihracatçılarımızın finansmana olan ihtiyacı her geçen gün artıyor. 250 milyar dolarlık ihracat hedefimize doğru ilerlerken, Eximbank kaynaklarının geliştirilmesi son derece önem arz ediyor. Bu desteklerin yansımalarını ihracat rakamlarımızda da göreceğiz."

"Türkiye, 2022 yılında da ihracatla yükselmeye devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gösterilen 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için çalıştıklarını ifade eden Gülle, bunun için her ay ihracatın 2,1 milyar dolar artırılması hedefini ocak ayında olduğu gibi şubatta da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gülle, "Geçtiğimiz ay bu hedefi 2,6 milyar dolarla, bu ay 4 milyar dolarla aştık. Rakamlar net bir şekilde gösteriyor ki 250 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye, 2022 yılında da ihracatla yükselmeye devam edecek." dedi.